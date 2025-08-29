Cu ce echipe va juca Craiova, în Conference League? Vine o echipă din Germania + dueluri cu Răzvan Marin și Bogdan Racovițan BREAKING NEWS

Vineri, 29 August 2025, ora 15:08
Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Oltenii vor avea unii adversari accesibili, cum ar fi Noah sau Rapid Viena, dar și unele echipe tari, precum Mainz sau AEK Atena.
Adversarii Craiovei
- Din urna 1: Rapid Viena (deplasare)
- Din urna 2: Sparta Praga (acasă)
- Din urna 3: Mainz (acasă)
- Din urna 4: AEK Atena (deplasare)
- Din urna 5: Raków (deplasare)
- Din urna 6: Noah (acasă)
Rădoi a reușit să o ducă în premieră, de la reînființare, pe Universitatea Craiova într-o fază principală a unei cupe europene. Oltenii au avut un playoff de senzație, câștigat cu 5-2 în fața lui Bașakșehir.
Tragerea la sorți a Conference League a fost realizată de Eden Hazard, fost fotbalist la Real Madrid sau Chelsea. Oltenii își vor afla programul complet în următoarele zile.
