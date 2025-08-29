Cu ce echipe va juca Craiova, în Conference League? Vine o echipă din Germania + dueluri cu Răzvan Marin și Bogdan Racovițan BREAKING NEWS

Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League. Oltenii vor avea unii adversari accesibili, cum ar fi Noah sau Rapid Viena, dar și unele echipe tari, precum Mainz sau AEK Atena.

Adversarii Craiovei

Din urna 1: Rapid Viena (deplasare)

Din urna 2: Sparta Praga (acasă)

Din urna 3: Mainz (acasă)

Din urna 4: AEK Atena (deplasare)

Din urna 5: Raków (deplasare)

Din urna 6: Noah (acasă)

Rădoi a reușit să o ducă în premieră, de la reînființare, pe Universitatea Craiova într-o fază principală a unei cupe europene. Oltenii au avut un playoff de senzație, câștigat cu 5-2 în fața lui Bașakșehir.

Tragerea la sorți a Conference League a fost realizată de Eden Hazard, fost fotbalist la Real Madrid sau Chelsea. Oltenii își vor afla programul complet în următoarele zile.

Ads