Mirel Rădoi, despre atacantul care a marcat trei goluri: "Ziceau unii că îi sare mingea din rotulă"

Tehnicianul formaţiei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după meciul cu FK Sarajevo, scor 4-0, că este fericit şi obosit, el precizând că după ce “s-a creat emulaţia cu tribunele” era aproape imposibil ca echipa să piardă calificarea.

”Aş începe cu finalul, sunt şi fericit şi obosit, dar satisfăcut de joc şi de evoluţia băieţilor. Imediat s-a creat emulaţia cu tribunele şi cred că era aproape imposibil să pierdem această calificare. Am pregătit meciul de totul sau nimic, nu aveam încotro. Bucurie mare, pentru că am câştigat repriza importantă. Cred că am fost echipa mai bună. Ne-a lipsit şi ne lipseşte de o perioadă temporizarea.

Mă bucur că a reuşit să marcheze trei goluri (n.r. Al-Hamlawi), chiar dacă a fost criticat în partida trecută că prin careu îi sar mingile în genunchi şi se loveşte la rotulă. Noi ştiam ce am adus şi în seara asta a arătat. E genul de atacant care în campionatul României poate să marcheze 10-12 goluri lejer. Să sperăm că nu se va culca pe o ureche. În momentul ăsta, putem spune că Universitatea şi-a găsit atacant”, a spus Rădoi, potrivit digisport.ro.

Echipa Universitatea Craiova a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia bosniacă FK Sarajevo, în manşa secundă a turului al doilea de calificare în Conference League. Trei dintre goluri au fost înscrise de Assad Al Hamlawi. Oltenii merg în turul trei cu 5-2 scor general.

