Cronica unei seri care poate intra în istorie. Craiova, magistrală la Istanbul. Cum au obținut oltenii cea mai mare victorie din ultimii 10 ani

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 21 August 2025, ora 22:51
Jucătorii Universității Craiova. FOTO: Facebook / Universitatea Craiova

Echipa Universitatea Craiova a câștigat joi seara, în deplasare, scor 2-1, în fața formației Istanbul Başakşehir, în prima manșă a play-off-ului din Conference League.

Craiovenii și-au anunțat intențiile ofensive încă de la bomba lui Bancu, care a trecut razant pe lângă poarta turcilor, în minutul 6. Elevii lui Mirel Rădoi au deschis scorul în minutul 45+2, la o fază creată de Al Hamlawi. Atacantul craiovean a plecat pe contraatac, s-a descurcat de minune printre fundașii gazdelor și a trimis în fața porții, de unde Cicâldău a agățat mingea, împingând-o în poartă, din fața lui Şengezer.

Turcii au fost mai periculoși în startul reprizei secunde, când Crespo, în minutul 50, și Brnic, în minutul 56, au încercat poarta lui Isenko. Oltenii au replicat prin șutul lui Baiaram, din minutul 60, iar un minut mai târziu Carlos Mora a adus al doilea gol pentru Craiova. Romanchuk a executat rapid un aut, mingea a ajuns la Carlos Mora și acesta a pătruns în careu, înscriind la colțul scurt. Tudor Băluță a șutat și el în minutul 65, dar Şengezer a scos în corner. Turcii au venit cu șansa irosită de Onur Bulut, șut puternic din marginea careului, respins de Isenko. Bancu a trimis mingea pe lângă poartă, în minutul 80, dar gazdele au redus din diferență prin internaționalul irlandez Festy Ebosele, care a insistat la o minge în careul craiovean și l-a învins pe Isenko, acesta deviind în propria poartă șutul centrării lui Ebosele. Turcii au căutat golul egalizator, dar nu l-au găsit și partida de la Istanbul s-a terminat cu o victorie meritată a Craiovei, scor 2-1.

ISTANBUL BAŞAKŞEHIR: Şengezer – Onur Bulut (Ebosele 83), Leo Duarte (Opoku 45), Ousseynou Ba, Operi – Berat Ozdemir – Turuc (Fayzullaev 77), Miguel Crespo (Umut Guneș 83), Beyaz (Brnic 46), Shomurodov - Da Costa. ANTRENOR: Cagdaş Atan

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Mekvabishvili 89), T. Băluță, Cicâldău (Al Crețu 90+2), Bancu – Al Hamlawi, Baiaram (Nsimba 72). ANTRENOR: Mirel Rădoi

Cartonașe galbene: Şengezer 61, Berat Ozdemir 90+4 / Isenko 41, Romanchuk 58, Bancu 75, Cicâldău 90

Arbitri: Juxhin Xhaja - Arbër Zalla, Rejdi Avdo

Arbitri VAR: Kreshnik Bajramaj - Olsion Yzeiraj (toți din Albania)

