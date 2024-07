Fotbalistul Craiovei care vrea să își învingă fosta echipă: ”A fost o plăcere” VIDEO

Fotbalistul Alexandru Creţu a declarat că Universitatea Craiova şi NK Maribor sunt de acelaşi nivel, însă speră ca el şi colegii săi să fie învingători mâine seară în Conference League.

"Va fi un meci greu pentru că Maribor are o istorie în cupele europene unde joacă aproape an de an. Se bate mereu pentru a intra în grupe, e clar că nu este o echipă mică din Europa. Au o istorie în spate şi asta îi face să lupte la fiecare meci. Mâine stadionul va fi plin, iar asta pentru NK Maribor este un plus. Consider că suntem două echipe de acelaşi nivel, dar sper ca mâine seară să plecăm învingători acasă", a spus el.

Campion al Sloveniei cu NK Maribor în sezonul 2018-2019, Creţu s-a arătat emoţionat de faptul că va juca împotriva fostei sale echipe.

"Eu am sentimente foarte plăcute legate de acest oraş, ca şi de această ţară. Am emoţii acum, dar mă bucur că m-am întors aici. Legat de echipa NK Maribor, am urmărit-o în ultimii ani şi nu cred că şi-a schimbat prea mult stilul de joc. Clubul are o istorie foarte bogată în spate. Pe antrenorul lor îl cunosc foarte bine, dar şi în lot mai sunt câţiva dintre foştii mei colegi. Pentru mine a fost o plăcere să joc aici", a precizat Creţu.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlneşte formaţia slovenă NK Maribor, joi, de la ora 21:15, pe Stadionul Ljudski vrt din Maribor, într-o partidă contând pentru prima manşă a turului al doilea preliminar al Conference League.

