Craiova debutează azi în grupele Conference League: "Cuvântul de bază e curaj" Unde poate fi urmărit meciul

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația poloneză Rakow Czestochowa, joi, de la ora 22:00, pe Zaglebiowski Park Sportowy din Sosnowiec, într-o partidă contând pentru prima etapă a Conference League.

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că pentru formația sa "curaj" este cuvântul de bază în meciul din deplasare cu Rakow Czestochowa, din prima etapă a Conference League.

"Ne așteaptă debutul în cupele europene după zeci de ani. Întâlnim un adversar mult mai organizat defensiv și mai puternic în dueluri decât noi. Dar, ca orice echipă, și Rakow are momentele ei slabe și puncte vulnerabile. Și sper ca mâine seară să le fructificăm. Cuvântul de bază pentru noi în meciul cu Rakow este curaj. Suntem debutanți în această competiție și e momentul să arătăm curaj mâine seară. Pentru că altfel va fi greu să plecăm cu punct sau puncte de aici. O victorie mâine seară nu ar fi importantă doar pentru suflarea oltenească, ci pentru tot fotbalul românesc. Punctele pe care le poate face Craiova și FCSB pot fi benefice pentru celelalte echipe în următorul sezon", a afirmat tehnicianul.

El a asemănat-o pe formația poloneză cu Rapid și FC Botoșani din campionatul României.

"Cred că pe Rakow aș putea să o compar din punct de vedere al organizării defensive cu Rapid din campionatul nostru. Asta chiar dacă nu folosesc același sistem de joc. Cu precizarea că în momentul de față nicio echipă românească nu poate alcătui un prim unsprezece atât de puternic la nivel individual unu contra unu. Iar ca joc direct, pe Rakow aș putea să o asemăn cu FC Botoșani", a explicat antrenorul.

Meciul dintre Rakow Czestochowa și Universitatea Craiova va fi transmis pe DigiSport 1 și Prima Sport 1.

