Constantin Gâlcă, dărâmat după eliminarea Craiovei din Europa. "E o mare dezamăgire pentru mine"

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Constantin Gâlcă, a declarat, joi seara, că eliminarea din Conference League în faţa echipei slovene NK Maribor este o mare dezamăgire pentru el.

"În principiu am dorit azi să facem un presing avansat şi în mare pare am reuşit, dar am luat două goluri din două auturi, le-am luat prea uşor. Jucătorii nu au avut experienţă pentru a face un fault tactic. Am făcut culoare pentru adversari. Noi am greşit în tur, am greşit şi aici. E păcat, pentru că am marcat de trei ori, echipa a avut atitudine şi a luptat până la final. Am avut ocazii, dar să nu uităm că Maribor e o echipă bine lucrată. Însă e o mare dezamăgire pentru mine personal", a afirmat tehnicianul la postul Digisport.

El a menţionat că trebuie să îmbunătăţească mai multe lucruri, în special în defensivă.

"Gregorio Sierra a înscris un gol de generic azi, dar preferam să nu marcăm astfel de goluri, preferam goluri normale şi să ne calificăm. Pentru că aveam nevoie, şi noi, şi suporterii, şi clubul. E important că Mitriţă şi Koljic au fost prezenţi în joc, dar mai avem mult de lucru. În special pe faza defensivă şi nu e doar vina fundaşilor. Echipa trebuie să reacţioneze altfel în defensivă, trebuie să fim mai comunicativi şi să închidem spaţiile", a explicat Gâlcă.

Universitatea Craiova a fost eliminată din competiţia de fotbal Conference League de echipa slovenă NK Maribor, în ciuda victoriei cu scorul de 3-2 (0-0), joi seara, pe stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în manşa secundă a turului al doilea preliminar al la fotbal. În tur, NK Maribor se impusese cu 2-0.

