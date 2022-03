Sesiunea plenară a Conferinței privind Viitorul Europei, marcată de războiul din Ucraina: "O parte din Europa este târâtă în trecut"

Sesiunea plenară a Conferinței privind Viitorul Europei, care a început astăzi, 11 martie, a debutat cu discursul copreședintelui conferinței Guy Verhofstadt. Mesajul său a fost marcat de atacul rusesc asupra Ucrainei.

„Dragi colegi, când am început această conferință (n.r. Conferința privind Viitorul Europei), acum câteva luni, în 2021, scopul era să privim înainte prin intermediul acestei conferințe și să le oferim tinerilor o Europă potrivită pentru viitor. Acesta a fost scopul nostru și aceasta a fost speranța noastră. Trebuie să recunoaștem că de atunci, în ultimele trei săptămâni, o parte din Europa este târâtă înapoi în trecut, lovită de un tip de război pe care credeam că nu-l vom mai vedea niciodată. Agresiune și violență la o scară enormă. Case, școli, spitale sunt lovite, copii sunt uciși, orașe întregi golite din cauza fricii. Temerile noastre cele mai groaznice au devenit realitate. Și spun o parte din Europa pentru că asta este Ucraina", a afirmat Verhofstadt.

Dubravka Šuica, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil de portofoliul Democraţie şi demografie, a declarat că cetățenii europeni din toate statele membre sunt solidari cu Ucraina.

„Azi-noapte am venit de la granița dintre Polonia și Ucraina, unde am vizitat un centru pentru copii refugiați. Când am fost martoră la toate aceste scene, când am văzut toți acești oameni care au fost nevoiți să fugă din țara lor, cred că noi avem o mare responsabilitate aici, să ne facem democrația potrivită pentru viitor și nu trebuie niciodată să ne privim democrația ca pe un dat. Știu ce înseamnă să trăiești într-un război. Știu ce înseamnă să fii îngrijorat de soarta familiei și copiilor tăi. Știu ce înseamnă să depinzi de ajutorul și intervenția prietenilor și aliaților. Astăzi, toate cele 27 de state ale Uniunii Europene sunt solidare cu poporul ucrainean”.

Înainte de deschiderea plenarei, s-a ținut un moment de reculegere pentru civilii care și-au pierdut viața în războiul din Ucraina.

