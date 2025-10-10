”Realism și Viziune în Construcții” – Conferința Filialei Prahova a Patronatului Societăților din Construcții ”Împreună pentru protejarea valorilor breslei”

Pe data de 10 octombrie 2025, a avut loc Conferința regională „Realism și Viziune în Construcții”, organizată de Patronatului Societăților din Construcții Filiala Prahova, în parteneriat cu Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) și Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR).

Evenimentul a reunit antreprenori, proiectanți, reprezentanți ai autorităților publice, lideri din sectorul construcțiilor și producătorii de materiale de construcții pentru a discuta despre impactul instabilității legislative și al deciziilor bugetare asupra investițiilor și dezvoltării economice regionale.

In cadrul Panelului 1 de discuții au participat domnii:

Moderator Irinel Gheorghe – Vicepreședintele FPSC

Sectorul de construcții trebuie să rămână un sector prioritar în economia României. Ce vom putea face ca sector de construcții înseamnă peste 10% din PIB-ul României.

Virgil Daniel Nanu – Președinte Consiliul Județean Prahova

Consiliul Județean Prahova continuă proiectele de infrastructură și sănătate, în ciuda limitărilor financiare. La centura ocolitoare Mizil se află în curs procesul de recepție, iar lucrările sunt aproape finalizate. Urmează investiții majore: extinderea Spitalului Județean de Urgență Ploiești și modernizarea unor drumuri județene. Niciun proiect nu a fost oprit. Cu sprijinul comunității și al mediului de afaceri vom depăși blocajele și vom finaliza investițiile

Daniel Nicodim - Prefect Județul Prahova

Între beneficiar și Guvern, în contextul economic delicat, încercăm să găsim soluții pentru ca proiectele să fie finalizate. Este esențial ca nicio investiție să nu fie oprită, pentru că acestea stimulează și investițiile private. Excludem oprirea proiectelor și rămânem disponibili pentru orice problemă întâmpinați.

Aurelian Gogulescu – Președinte Camera de Comerț și Industrie Prahova (CCI Prahova)

Firmele din construcții și IMM-urile din Prahova resimt presiunea noilor măsuri fiscale, creșterii costurilor și incertitudinilor economice. Județul rămâne competitiv fiind pe locul 5 în țară, cu peste 3.900 de firme active și o cifră de afaceri cumulată de 1,5 miliarde euro. Camera de Comerț și Industrie Prahova organizează Gala Topul Firmelor Prahovene, ediția 32, pe 31 octombrie 2025, pentru a evidenția performanța companiilor locale.

Mihai Laurențiu Polițeanu – Primar Municipiul Ploiești

Primăria Ploiești prioritizează investițiile și transparența, evitând îndatorarea pentru consum. În următorii trei ani vor fi realizate proiecte majore: modernizarea Gării Vest și Sud, reabilitarea piețelor și a centrului orașului, reabilitare termică, regenerare urbană și spații verzi. Licitațiile sunt corecte și deschise, iar accentul este pe calitatea și rapiditatea lucrărilor.

Cristian Erbașu – Președinte FPSC

Perioadele bune nu durează la nesfârșit; este vital să gestionăm din timp momentele dificile pentru a nu fi luaţi prin surprindere. Sectorul construcţiilor, pregătit să susţină economia în următorii ani, a fost lovit de şocuri în finanţare şi contractare, iar pierderea forţei de muncă rămâne o provocare majoră. PSC a apărut ca necesitate, iar implicarea firmelor este esențială. Confederația CAIR, are ca piloni principali companii din sectorul de construcții, agricultură și turism reunind în jur de 350.000–400.000 de angajaţi.

Radu Oprea – Secretar General al Guvernului

România înregistrează creștere economică (+1,2% PIB trimestrial) și investiții record susținute de fonduri europene și programe precum Anghel Saligny. Sectorul construcțiilor rămâne esențial în creșterea economică. Guvernul pregătește Pachetul 3, care va combina reduceri de cheltuieli în administrația publică locală și centrală cu măsuri menite să relanseze economia, prin facilitarea capitalizării firmelor mici și mijlocii și oferirea de oportunități pentru angajați și angajatori.

Andrei Bontic – Director General – HidroPrahova

HidroPrahova implementează cel mai mare proiect de infrastructură din țară, cofinanțat din fonduri europene. Până la finalul lunii vor fi semnate toate cele 24 de contracte necesare. Finalizarea cu succes depinde de implicarea firmelor de construcții, motiv pentru care este esențial să asigurăm predictibilitate și stabilitate pentru antreprenori. Capitalul românesc, cu doar 35 de ani de experiență, a reușit să formeze antreprenori puternici, iar HidroPrahova încurajează colaborarea cu furnizori locali pentru a susține economia regională și succesul proiectelor.

Poziția Filialei Prahova a PSC

În contextul actual, Filiala Prahova a PSC își reafirmă rolul de voce activă a constructorilor și de partener de dialog social pentru autorități.

Printre prioritățile asumate:

Promovarea predictibilității fiscale și a unei legislații stabile;

Susținerea formării profesionale și a calificării muncitorilor;

Încurajarea digitalizării și a sustenabilității în construcții;

Consolidarea relației dintre mediul privat, autoritățile locale și instituțiile centrale.

Componenta de inovare și digitalizare

Un accent important al conferinței a fost pus pe inovare, tehnologii de vârf și digitalizare în construcții, în cadrul Panelului II – „Inovație, tehnologii de vârf în construcții, finanțare, asigurare riscuri”. Participanții au evidențiat faptul că transformarea digitală a sectorului, inclusiv prin implementarea metodologiei BIM (Building Information Modeling), nu mai este o opțiune, ci o necesitate strategică pentru competitivitate, transparență și eficiență. Digitalizarea proceselor de proiectare, execuție și mentenanță reprezintă o direcție esențială pentru creșterea calității lucrărilor, reducerea erorilor și optimizarea costurilor, contribuind la modernizarea reală a industriei construcțiilor.

In cadrul Panelului 2 de discuții au participat:

Moderator Georgiana Șulț – Președinte Filiala Prahova PSC

Istoria construcțiilor în România a fost mereu despre a construi cu puțin. Adaptabilitatea este super puterea antreprenorului român.

Rodica Lupu – Director General – Cluster TEC

Inovare și finanțare în construcții

Cum pot fondurile nerambursabile sa ajungă de la eficiență la acțiuni de digitalizare?

Ținta principală este avansul tehnologic și inovarea pentru creșterea economică a firmelor de construcții. Scopul clusterului este de a veni în sprijinul industriei și a susține inovarea. Costul este cu adevărat un cost atunci când este neplanificat și nu există o strategie. Dacă îți asumi costul în timp util, îți dictezi istoria și îți creezi scenariul, atunci costul este doar o investiție și va avea rezultate.

Dan Moraru – Director General – ALLBIM Net

Ce înseamnă BIM?

Din 1992, aducem inovație în industria construcțiilor din România prin programe performante și seminarii despre metode colaborative de proiectare. În contextul industriei construcțiilor, BIM este procesul de livrare și exploatare a unor imobile, utilizând informații digitale bine structurate, la care au acces toate părțile implicate, în funcție de roluri și permisiuni predefinite. BIM documentează toate etapele ciclului de viață al unui imobil construit, de la proiectare până la operare și demolare, facilitând importante reduceri de costuri și de poluare a mediului.

Zenaida Voiculeț – BIM Manager – CREADO grup Erbașu

Maturitate digitală în construcții

CREADO integrează tehnologia digitală în construcții cu soluții smart pentru a putea adapta cu soluții reale din teren. CREADO este o companie implicată în operațiunile zilnice ale Grupului de Construcții Erbașu, de aceea putem adresa cu ușurință diversele probleme și particularități specifice din domeniul construcțiilor. Acest proces de strânsă colaborare ajută la identificarea problemelor și a oportunităților în domeniul construcțiilor și la găsirea celor mai bune soluții și tehnologii digitale.

Eugen Sârbu – Sârbu & Parteners

Provocări juridice și contractuale și alte reglementări

În contractele de construcții, riscurile juridice majore apar din complexitatea proiectelor, multitudinea părților implicate (beneficiar, antreprenor general, subcontractori, furnizori, finanțatori) și reglementările stricte aplicabile. Succesul unui proiect depinde de un contract clar, echilibrat și adaptat riscurilor prin clauze precise, garanții, asigurări și mecanisme de soluționare a disputelor.

Eduard Simionescu – CEO GRECO

Garanții, riscuri comerciale în construcții

În construcții, garanțiile financiare (bună execuție, vicii ascunse, asigurări) protejează beneficiarul, dar riscurile comerciale (supracosturi, insolvențe, corupție, reglementări) pot afecta întreg proiectul. Recomandările GRECO pun accent pe transparență, integritate și mecanisme clare de control pentru a reduce vulnerabilitățile.

Cristian Ștefănescu – Director General – Casa Socială a Constructorilor

Sprijin pentru firmele de construcții

Casa Socială a Constructorilor este o organizație paritară care oferă sprijin social și profesional angajaților și firmelor din construcții și producția de materiale de construcții. Firmele membre beneficiază de protecție pentru salariați în perioadele de întrerupere a activității din cauze meteorologice sau situații excepționale, prin acordarea unor indemnizații de sprijin. În plus, CSC administrează un fond pentru formarea profesională continuă, contribuind la calificarea și stabilitatea forței de muncă. Apartenența la CSC aduce companiilor predictibilitate, instrumente de protecție socială și posibilitatea de a deduce contribuția specifică (0,5%) ca cheltuială eligibilă în proiecte finanțate.

Concluzie

Conferința Regională „Realism și Viziune în Construcții” a fost o ocazie de consolidare a dialogului între mediul de afaceri și autoritățile centrale și locale. Filiala Prahova a PSC va continua să acționeze împreună cu celelalte filiale din țară pentru protejarea intereselor legitime ale constructorilor și pentru recunoașterea rolului strategic al sectorului construcțiilor în economia României.

Împreună pentru protejarea valorilor breslei.

