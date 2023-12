Vlad Gheorghe, europarlamentar în Grupul Renew Europe, anunţă o iniţiativă europeană, pe modelul legii lustraţiei, prin care, pentru toţi cei care sunt cercetaţi pentru fapte de corupţie să se facă o anchetă separată privind averea totală nu doar a lui, ci şi a familiei sale iar în cazul în care evaluarea veniturilor oficiale încasate este sub valoarea vilelor, limuzinelor, conturilor, atunci să se confişte averea nejustificată.

”Cerem confiscarea averilor nejustificate! IA-LE BANII - o iniţiativă cetăţenească europeană made in România. Dragi români din ţară şi din diaspora, acum putem să facem împreună ceea ce nu au făcut partidele şi politicienii în ultimii 30 de ani. La 34 de ani de când România a devenit ţară liberă de comunism şi de dictatură, lansăm o iniţiativă care, la fel ca legea lustraţiei, ar fi trebuit realizată încă din 1990. Pentru toţi cei care nu pot explica averea dobândită, soluţia e simplă: ia-le banii!”, scrie Vlad Gheorghe pe Facebook.

”Pe scurt, cerem ca pentru toţi cei care sunt cercetaţi pentru fapte de corupţie să se facă o anchetă separată privind averea totală nu doar a lui, ci şi a familiei sale. Nu vorbim doar despre suma sau prejudiciul din dosarul sau dosarele de corupţie pe care le are respectivul, ci despre TOATE bunurile mobile şi imobile care constituie averea în cauză. Dacă evaluarea veniturilor oficiale încasate este sub valoarea vilelor, limuzinelor, conturilor etc. - Ia-le banii!”, mai afirmă eurodeputatul.

Vlad Gheorghe precizează că au nevoie de 1 MILION de semnături în ţară şi în diaspora ca legislaţia pentru confiscarea averilor nejustificate să devină realitate nu doar în România, ci în toată Uniunea Europeană.

Primul pas să reuşim împreună - trebuie să avem un număr de iniţiatori care să formeze comitetul cetăţenilor. Dacă vreţi să faceţi parte dintre organizatori, INTRAŢI ACUM pe https://ia-lebanii.ro/ şi SEMNAŢI acolo, să ne apucăm de treabă. România este ţara noastră, nu a lor, este ţara oamenilor cinstiţi, care muncesc din greu pentru ei şi familiile lor. NU MAI ACCEPTĂM hoţia şi îmbogăţirea din furt, din şpăgi, din şmecherii făcute cu banii publici”, mai spune europarlamentarul.

