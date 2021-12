Mircea Geoană: „Suntem preocupaţi de postura agresivă a Rusiei. Regiunea Mării Negre a devenit un loc de competiţie geopolitică intensă”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri, 10 decembrie, că în regiunea Mării Negre există o competiţie geopolitică intensă şi a adăugat că alianţa, alături de partenerii săi, ia măsuri de descurajare, apărare şi rezilienţă.

Afirmaţiile au fost făcute în cea de-a doua zi a Bucharest Forum 2021, eveniment organizat de Institutul Aspen România împreună cu biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, desfăşurat sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României.

"Cu toţi suntem preocupaţi de situaţia şi de postura agresivă a Rusiei în şi în jurul Ucrainei. Luăm măsuri pentru a atenua şi descuraja acest lucru. De asemenea, analizăm parteneriatul NATO cu ţări ca Ucraina, Georgia, Moldova. Acestea sunt parteneriate importante pentru noi. De asemenea, ne uităm foarte atent la Balcanii de Vest. Miniştrii noştri de Externe, în urmă cu câteva zile, la Riga, au analizat aceste aspecte. Privim de asemenea la regiunea Mării Negre, care a devenit un loc de competiţie geopolitică intensă şi luăm măsuri active pentru a asigura descurajarea, apărarea şi rezilienţa în regiune, în cei trei aliaţi ai NATO - România, Bulgaria şi Turcia -, dar şi cu partenerii noştri apropiaţi - Ucraina şi Georgia - facem împreună o muncă importantă, pentru a menţine regiunea Mării Negre sigură, deschisă pentru libertatea navigaţiei, un loc unde ideile şi afacerile înfloresc, fără a fi blocate de tensiuni geo-politice", a subliniat el.

Geoană a felicitat România pentru faptul că a fost selectată să găzduiască Centrul european de competenţe în materie de securitate cibernetică. Potrivit acestuia, găzduirea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă şi a celui european, în contextul inovativ din cadrul NATO şi UE, vor contribui la afirmarea României ca o economie şi o societate "competitivă, inovativă". El i-a transmis un mesaj noului premier, Nicolae Ciucă.

"Vă doresc succes, preluaţi cârma ţării şi a Guvernului într-un moment foarte complex. Ştim că experienţa dumneavoastră în apărare şi securitate vă vor ajuta şi alături de restul conducerii, indiferent de afilierea politică, avem obligaţia să investim în ancorele noastre din Vest, în NATO şi UE, şi să ne asigurăm că interesele şi aspiraţiile noastre sunt îndeplinite cu succes", a spus Mircea Geoană.

Secretarul general adjunct NATO a adăugat că o "societate puternică, democratică şi rezilientă" reprezintă "prima linie de apărare", în contextul provocărilor actuale.

"Jens Stoltenberg spunea ieri că 'puterile autoritare subminează în mod deschis regulile globale pentru a-şi spori puterea şi influenţa'. Mă bucur că Bucharest Forum 2021 se axează pe rezilienţă, revoluţia verde şi cea digitală. (...) Pandemia, care ne preocupă atât de mult şi care pune atâta presiune asupra societăţilor noastre, oamenilor şi instituţiilor - pandemia este doar un element al acestui cocktail transformator, o expresie a meandrelor istoriei şi ale evoluţiei umane. O societate puternică şi rezilientă este prima linie de apărare. Aspectele care ţin de armată, securitate, NATO şi UE sunt foarte importante, dar prima linie de apărare o reprezintă o societate puternică, democratică, rezilientă, iar acest lucru trebuie să îl avem mereu în vedere", a mai spus el.

Geoană a subliniat importanţa adaptării într-o "perioadă complexă şi importantă" din istoria umanităţii, menţionând că, încă de la înfiinţare, NATO s-a adaptat permanent unui mediu strategic aflat în continuă transformare.

"În ce priveşte rezilienţa, am început să lucrăm în 2016 şi mă bucur să văd că România şi Bucureşti vor găzdui Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă şi încurajez implicarea în acest demers. Mă bucur de asemenea că NATO s-a implicat foarte serios în ultimii ani, intensificând eforturile în ultima perioadă, în ceea ce priveşte implicaţiile pe care le au schimbările climatice asupra securităţii", a evidenţiat el.

A atras atenţia asupra amplorii şi vitezei cu care se produce revoluţia tehnologică, aducând în discuţie: inteligenţa artificială, Big data, biotehnologia, noile materiale.

"NATO este în fruntea inovaţiei şi mă bucur că lucrăm alături de Uniunea Europeană, în complementaritate. Mă bucur că Bucharest Forum abordează atât conceptul strategie al NATO şi Busola Strategică a UE. Acestea trebuie să fie convergente şi complementare în tot ceea ce facem", a precizat secretarul general adjunct al NATO.