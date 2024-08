Hezbollah amenință Israelul cu o reacție ”inevitabilă” după atacul de la Beirut. Mii de persoane la funeraliile liderului militar al grupării VIDEO

Hezbollah a transmis un avertisment Israelului, după uciderea liderului său, Fouad Shukur, la Beirut. Liderul grupării militante a transmis că reacția Hezbollah este inevitabilă, după funeraliile comandantului militar, care au avut loc la Beirut.

”Voi (israelienii) vă puteți bucura și râde puțin, dar veți plânge mult pentru că nu știați ce linii roșii au fost trecute și ce fel de agresiune a fost practicată, unde ați mers și unde ați ajuns. Inamicul și prietenul ar trebui să știe că noi pe toate fronturile am intrat într-o nouă fază, diferită de cea de până acum, iar escaladarea acesteia depinde de comportamentul și reacția inamicului”, a declarat Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah.

Liderul militanților a transmis Israelului că va răzbuna moartea comandantului militar și a cerut stoparea războiului din Gaza.

Scenes from the funeral of Fouad Shukr, the Hezbollah commander assassinated in Israeli strike on a residential building in the southern suburb of Dahiyeh in Beirut, Lebanon.

