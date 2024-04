UE cere o anchetă independentă privind gropile comune din Gaza. ”Creează impresia că ar putea exista încălcări ale drepturilor omului” VIDEO

Uniunea Europeană a anunţat miercuri, 24 aprilie, că doreşte o anchetă "independentă" după descoperirea unor gropi comune în principalele două spitale din Fâşia Gaza.

"Este ceva care ne obligă să cerem o anchetă independentă asupra tuturor suspiciunilor şi a circumstanţelor" cu privire la această descoperire, "pentru că ea creează impresia că ar putea exista încălcări ale drepturilor omului", a declarat un purtător de cuvânt al diplomaţiei UE, Peter Stano.

ONU a cerut deja marţi o anchetă internaţională asupra gropilor comune descoperite în principalele două spitale din Fâşia Gaza.

Într-un comunicat, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, s-a declarat "îngrozit" de distrugerea celor două cele mai mari spitale din Fâşia Gaza, spitalul al-Shifa şi complexul medical Nasser din Khan Younis, şi de "descoperirea de gropi comune în apropierea acestor locuri".

