Hezbollahul pro-iranian a anunţat miercuri dimineaţa că a lansat "zeci de rachete" asupra nordului Israelului, la o zi după schimburi de focuri violente în care doi civili libanezi au fost ucişi.

Puternica formaţiune libaneză şi-a intensificat în ultimele zile atacurile împotriva Israelului, care la rândul său întreprinde bombardamente tot mai în adâncul teritoriului libanez şi atacuri ţintite în Liban.

Combatanţii Hezbollah au tras "zeci de rachete Katiuşa" asupra unei localităţi israeliene din apropierea frontierei, "ca răspuns la atacurile inamicului israelian (...) şi mai ales la masacrul de la Hanine", a anunţat mişcarea islamistă într-un comunicat.

📌Hezbollah launched many missiles into Israel's Haifa region. #BREAKING pic.twitter.com/bnGOzAVWlC

Presa libaneză relatează că armata israeliană conduce atacuri masive asupra țintelor militare ale Hezbollah din sudul Libanului.

Lebanese media report that the Israeli army is conducting massive attacks on Hezbollah military targets in southern Lebanon.#Israel #Palestine #Gaza #Lebanon pic.twitter.com/HwBN2vGSFN