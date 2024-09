Risc catastrofal în Marea Roșie. Un petrolier cu zeci de mii de tone de petrol arde de mai multe zile. Alte două nave, atacate de rebelii houthi FOTO

Salvarea unui petrolier aflat încă în flăcări după ce a fost atacat de rebelii houthi în largul coastei Yemenului este în curs, a indicat Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM).

Nava „Sounion”, sub pavilion grec şi cu 150.000 de tone de ţiţei la bord, a fost lovită pe 21 august de proiectile lansate de houthi. Insurgenţii susţinuţi de Iran au afirmat apoi că au detonat încărcături pe navă, provocând mai multe incendii la bord, înainte de a „autoriza” salvarea acesteia.

Potrivit unui comunicat al CENTCOM pe X, operaţiunile de salvare sunt în curs, iar nava, încă în flăcări, poate duce la o catastrofă de mediu.

Misiunea de salvare Aspides a Uniunii Europene a scris pe X că va asigura protecţia remorcherelor care vor efectua operaţiunea de salvare şi le va facilita eforturile pentru a preveni a un dezastru ecologic în Marea Roşie.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD