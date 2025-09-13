Război în toată regula la Iași, între social-democrați și liberali. Cojocaru (PSD): "Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații?"

Bogdan Cojocaru, șeful filialei județene PSD Iași, susține că liderii ieșeni ai liberalilor sunt rupți de realitate și că social-democrații nici nu au cu cine să colaboreze de la PNL, pentru că liberalii nu fac administrație, ci ”au alte obiceiuri”. Declarația șefului PSD Iași vine după ce liderii locali PNL au acuzat, vineri, 12 septembrie, PSD că se comportă la Iași ca un partid de opoziție și că nu există colaborare între cele două formațiuni.

”Cu cine de la PNL Iași să te înțelegi? Sunt oameni rupți de realitate. Președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, este într-o vacanță eternă. Ne tot pune poze pe Facebook ba cu răsăritul, ba cu apusul. Cu cine să ai dialog, cu cei care au măsluit licitații? Orice licitație făcută de Consiliul Județean este însoțită de mari semne de întrebare. Orice licitație la CJ ar trebui urmată de amendamentul «Nu mai furați din bani publici». Ei nici nu fac administrație, ci au alte obiceiuri", a declarat liderul PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru.

Vineri, Alexandru Muraru, lider PNL Iași, a susținut că PSD Iași se comportă ca un partid aflat în opoziție. El a acuzat filiala social-democrată că este obișnuită cu eșecul în alegeri și că nu înțelege că "mimarea indignării" și lipsa de soluții nu pot compensa pierderile electorale.

Ads

”Liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru atacă guvernul ca și cum PSD nu ar face parte din această guvernare. Cojocaru nu este în conducerea națională a PSD și nu are acces la informații. Sunt colegi din PSD care nu sunt de acord cu felul lui de a se poziționa. Este un semn al frustrării", a afirmat președintele PNL Iași, Alexandru Muraru.

Ads