Mesajul României pentru Rusia după adoptarea sancțiunilor UE: ”Este primul pas. Rămânem uniţi împotriva agresiunii”

Consiliul Uniunii Europene a aprobat miercuri, 23 februarie, pachetul de sancțiuni impuse Rusiei după recunoașterea independenței regiunilor din estul separatist al Ucrainei.

Sunt vizaţi de sancțiuni 351 de membri ai Dumei de Stat care au votat în favoarea apelului adresat preşedintelui Vladimir Putin de a recunoaşte independenţa autoproclamatelor ”republici” Doneţk şi Lugansk.

UE a decis și sancționarea a încă 27 de persoane şi entităţi care au contribuit la subminarea sau ameninţarea integrităţii teritoriale, suveranităţii şi independenţei Ucrainei.

De asemenea, au fost impuse restricţii asupra relaţiilor economice cu zonele controlate neguvernamental ale regiunilor Doneţk şi Lugansk și restricţii privind capacitatea statului şi guvernului rus de a accesa capitalul, pieţele şi serviciile financiare ale UE.

UE a impus progresiv măsuri restrictive împotriva Rusiei încă din martie 2014, după anexarea ilegală a Crimeei şi destabilizarea deliberată a Ucrainei.

Măsurile decise sunt de ordin diplomatic, măsuri restrictive individuale (îngheţarea activelor şi restricţii de călătorie), restricţii privind relaţiile economice cu Crimeea şi Sevastopol, sancţiuni economice și restricţii privind cooperarea economică.

După adoptarea sancțiunilor, ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis că blocul comunitar este unit împotriva agresiunii.

”România salută adoptarea pachetul de sancţiuni UE aplicate unor oficiali ruşi, unor membri ai Dumei de Stat şi altor entităţi, bănci şi societăţi comerciale: este primul pas de a impune costuri pentru Rusia, care a încălcat suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. Orice încălcare a dreptului internaţional vine cu un preţ mare. Rămânem uniţi împotriva agresiunii”, a scris şeful diplomaţiei, pe Twitter.

RO🇷🇴 welcomes t/adoption of t/package of 🇪🇺sanctions targeting RU officials,State Duma members&other entities,trade,banks: t/1st step 2 impose costs 4 🇷🇺breaching 🇺🇦sovereignty&territorial integrity.Any violation of int'l law comes w/high price.We stand united against aggression!