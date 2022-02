Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a anunțat marți, 22 februarie, impunerea unor sancțiuni împotriva a trei oligarhi apropiați Kremlinului și a cinci bănci din Rusia.

Decizia a fost luată la o zi după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a recunoscut independența regiunilor separatiste ucrainene Doneţk şi Lugansk.

Boris Johnson a anunțat în plenul Parlamentului ”o primă tranșă a sancțiunilor, un prim baraj care să demonstreze ceea ce suntem dispuși să facem. Avem pregătite și alte măsuri, pe care le vom lua alături de SUA și UE, în cazul în care situația escaladează și mai mult”.

WATCH LIVE: My update to the @HouseOfCommons on the situation in Ukraine | 22 February 2022 https://t.co/gByQwOH1TN