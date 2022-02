Explozie în Donbas. O mașină a luat foc în apropierea guvernului din regiunea separatistă Donețk VIDEO

O mașină a explodat vineri după-amiază, 18 februarie, în apropierea clădirii guvernului din centrul orașului ucrainean Donețk, au anunțat autoritățile separatiste, care beneficiază de sprijinul Rusiei.

Potrivit agențiilor de știri rusești Interfax și RIA, nu s-au înregistrat răniți, nefiind afectate nici clădirile din zona exploziei.

Potrivit martorilor, mașina a explodat într-o parcare aflată lângă sediul Administraţiei „Republicii Populare Doneţk”.

Blown up UAZ allegedly belongs to Denis Sinenkov (local silovik). He miraculously wasn't in his car at the time, thank goodness, prayers up, such a shock this could happen.https://t.co/fG8Wvp9roO