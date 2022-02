Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a transmis că nu există motive de îngrijorare în privinţa unui război la graniţa României şi că cetăţenii români nu trebuie să fie alarmaţi în această privinţă. De asemenea, Aurescu a precizat că nu va exista un conflict între NATO şi Ucraina.

Bogdan Aurescu a declarat duminică, la Prima TV, că România este interesată de un sprijin politico-diplomatic, pentru consolidarea capacităţilor de apărare ale Ucrainei.

„Noi nu am cerut cerut trimiterea de trupe aliate pe teritoriul Ucrainei, nu avem nevoie de aceste trupe, în acest moment, pe noi ne interesează alt tip de sprijin, sprijin politico-diplomatic, pentru consolidarea capacităţilor de apărare ale Ucrainei, deci nu va exista un astfel de conflict între NATO şi Ucraina. Toată lumea trebuie să fie conştientă de acest lucru şi nu e cazul să existe cetăţeni români care să fie alarmaţi că vom fi târâţi într-un război, în vecinătatea ţării”, a declarat Bogdan Aurescu.

Ce răspuns pregătește NATO în fața amenințărilor Rusiei

Ministrul de Externe a vorbit şi despre un răspuns care va fi dat Federaţiei Ruse.

„Există un răspuns care va fi dat Federaţiei Ruse şi ne-am pregătit cu acest răspuns şi el va fi în termenii care eu sper că Federaţia Rusă să fie conştientă că nu îşi doreşte un astfel de răspuns. Este vorba despre un răspuns din partea NATO, pe de-o parte, printr-o consolidare proporţională, dar consistentă a flancului estic. Pe de altă parte, răspunsul este reprezentat de o reacţie a Uniunii Europene într-un pachet foarte robust, foarte substanţial de sancţiuni”, a declarat Bogdan Aurescu.

Ads

Întrebat în ce constă acest răspuns, Aurescu a declarat că este vorba despre anumite sancţiuni.

„Este vorba despre sancţiuni cu caracter economic, este vorba de sancţiuni care ating domeniul financiar şi respectiv comercial, este vorba despre sancţiuni individuale cu privire la anumite persoane care sunt implicate în lanţul de luare a deciziilor. Nu pot să dau acum mai multe elemente, fiindcă procesul este încă în curs, dar pot să vă asigur că acest pachet de sancţiuni este unul destul de substanţial şi va produce consecinţe masive şi costuri severe Federaţiei Ruse”, a declarat Bogdan Aurescu.

Aurescu: SUA și Franța au decis să trimită trupe în România

Ministrul de Externe a declarat că preşedintele Klaus Iohannis a fost permanent implicat în criza de la graniţa Ucrainei şi a fost în contact atât cu ministrul de Externe, cât şi cu ministrul Apărării. De asemenea, potrivit lui Aurescu, datorită demersurilor făcute de şeful statului român, preşedintele SUA şi preşedintele Franţei au anunţat trimiterea de trupe în România.

Ads

„Preşedintele a fost întotdeauna implicat, permanent am fost în contact cu preşedintele Iohannis. Preşedintele Iohannis a fost în contact nu doar cu ministrul de Externe, dar şi cu ministrul Apărării şi cu ceilalţi factori de decizie şi de acţiune din sistemul de securitate naţională, iar atunci când a fost nevoie, preşedintele Iohannis a precizat public care este poziţia României. De altfel, graţie demersurilor pe care le-a făcut personal preşedintele Iohannis, inclusiv la ultima reuniune a Consiliului European din decembrie, s-a putut obţine această decizie a Franţei, anunţată de către preşedintele Marcon, de a trimite trupe în România, ca parte a efortului de întărire a posturii de descurajare şi apărare pe flancul estic. Tot ca urmare a demersurilor pe care preşedintele Iohannis le-a făcut, am avut anunţul preşedintelui Biden în acelaşi sens şi tot săptămâna trecută, ca urmare a acestor eforturi, am avut anunţul concret al desfăşurării unui batalion de tip striker, în România, cu 1.000 de militari, în perioada care urmează”, a declarat Aurescu.

Ads

România vizează un loc în OCDE, „un fel de NATO economic”

Bogdan Aurescu, a declarat că România vrea să adere la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, „un fel de NATO economic”, un „loc unde vrei să te afli”. Ţara noastră are de parcurs mai multe repere, iar acest lucru va dura câţiva ani.

„OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) este un fel de NATO economic şi reprezintă un club extrem de select a celor mai puternice economii din lume. 38 de state membre, din care 23 de state membre ale UE, care reprezintă, în acest moment, peste 70 la sută din totalul producţiei şi comerţului mondial şi în acelaşi timp, 90 la sută din totalul investiţiilor străine directe. Deci reprezintă, prin urmare, un loc unde vrei să te afli”, a declarat, duminică, Bogdan Aurescu.

Potrivit acestuia, dacă România va finaliza acest proces de aderare care a fost deschis recent „va fi membru al acestei organizaţii, ceea ce înseamnă o mai mare atractivitate economică pentru investiţiile străine, pentru a face business în România, înseamnă foarte multe oportunităţi de dezvoltare pentru ţara noastră”.

Ads

Ministrul de Externe a mai declarat că aderarea presupune elaborarea unei foi de parcurs.

„Paşii următori sunt daţi de procesul efectiv de aderare, care presupune elaborarea unei foi de parcurs, un fel de plan de negociere a aderării efective. Sunt 20 de comitete tehnice ale organizaţiei, care trebuie să examineze progresul României pe o serie de domenii concrete care vor fi stabilite din punct de vedere al calendarului şi a substanţei concrete în această foaie de parcurs. Foaia de parcurs urmează să fie elaborată de către secretariatul Organizaţiei şi să fie adoptată, sperăm noi, înainte de începutul verii acestui an, după care va începe efectiv procesul de negociere a aderării. Este un proces similar cu procesul negocierii aderării la Uniunea Europeană, numai că acolo existau capitole de negocieri, aici sunt un fel de repere care trebuie să fie îndeplinite”, a declarat Aurescu.

Ce i-ar cere Aurescu lui Putin dacă l-ar întâlni față în față

Bogdan Aurescu a făcut un exerciţiu de imaginaţie şi a declarat că, dacă s-ar afla faţă în faţă cu Vladimir Putin, preşedintele Federaţiei Ruse, i-ar transmite acestuia că UE şi NATO nu reprezintă ameninţări la adresa Federaţiei Ruse, dar şi că este interesat de progresele Comisiei comune care se ocupă de tezaurul României depus la Moscova în Primul Război Mondial.

Ads

„I-aş spune că România aşteaptă de la Federaţia Rusă o relaţie, pe de-o parte pragmatică, dar pe de altă parte, predictibilă, care să fie în conformitate cu interesele atât ale unei părţi, cât şi ale celeilalte părţi. Iar o astfel de relaţie trebuie să se desfăşoare, în mod evident, pe fundalul respectării ordinii publice internaţionale. De asemenea, cred că aş putea să îi spun şi faptul că UE şi NATO nu reprezintă ameninţări la adresa Federaţiei Ruse şi că există căi de cooperare pe care atât Uniunea Europeană, cât şi NATO, organizaţiile din care România face parte şi unde România este parte integrantă a deciziei, sunt organizaţii care doresc să coopereze cu Federaţia Rusă, sigur, în măsura în care şi Federaţia Rusă are această dorinţă”, a declarat Bogdan Aurescu.

Ministrul de Externe a adăugat că este interesat şi de progresul Comisiei care se ocupă de tezaurul României aflat la Moscova.

„Nu în ultimul rând, cred că un element interesant şi important pe care aş putea să îl comunic părţii ruse ar fi că suntem interesaţi, în continuare, de progrese în ceea ce priveşte Comisia comună care se ocupă de tezaurul României care a fost depus la Moscova, în anii Primului Război Mondial”, a mai afirmat Aurescu.

„Nu am abandonat acest subiect”, a adăugat ministrul de Interne, precizând că ar fi trebuit să mai fie o reuniune a Comisiei, amânată însă din cauza pandemiei.

„Contextul este de aşa natură încât este complicat să organizezi astfel de reuniuni, dar este un subiect pe care noi în continuare îl urmărim cu toată atenţia”, a mai declarat Aurescu.

Ads