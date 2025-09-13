Scandal cu bâte și topoare, în Craiova. Un bărbat a murit şi alți patru au fost răniți. Trei persoane au ajuns în arestul Poliției VIDEO

Scandal cu bâte și topoare, în Craiova. Un bărbat a murit şi alți patru au fost răniți FOTO / captură video Facebook Sindicatul Europol

Un bărbat a murit şi alţi patru au fost răniţi şi au ajuns la spital în urma unui conflict violent, cu bâte şi topoare, care a avut loc sâmbătă, 13 septembrie, pe un bulevard din Craiova, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj. Ei au precizat că trei persoane se află în custodia oamenilor legii.

Reprezentanţii IPJ Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, sâmbătă, că pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova are loc un conflict între mai multe persoane.

La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţişti şi jandarmi, iar unele persoane au reuşit să fugă.

La scurt timp, acestea au fost prinse de poliţişti în localitatea Branişte.

”În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar alte trei persoane se află în custodia poliţiştilor. Având în vedere circumstanţele comiterii faptei, cercetările au fost preluate de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind efectuate cercetări pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale”, au transmis poliţiştii.

