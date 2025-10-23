Incident violent la un târg de produse tradiționale. Protagoniștii sunt un fost consilier local și administratorul târgului VIDEO

Designerul Adrian Oianu, fost consilier la Primăria Sectorului 1, a fost agresat la Târgul de produse tradiționale de la Facultatea de Agronomie de către administratorul târgului, după ce a intervenit în apărarea unui comerciant.

„S-a luat de bietul om că a adus mașina să își descarce produsele, pe aleea din târg… Atunci am intervenit eu și l-am întrebat de ce are acest comportament”, a declarat Oianu. Fostul consilier a povestit că individul „a început să țipe la el, un om în vârstă… Soția mea a început să filmeze toată scena și, atunci, s-a repezit la ea, i-a luat telefonul și i l-a aruncat. Evident că atunci am intervenit eu.”

Oianu a mai afirmat că agresorul avea „o atitudine de interlop” și a reacționat violent după ce l-a întrebat: „Oi fi și tu de la PNL?”, relatează Oficiul de stiri.

După un schimb de replici, bărbatul despre care se spune că este administratorul de la Târgul Agronomie s-a luat de Adrian Oianu.

Adrian Oianu a mai declarat că individul ar fi reacționat violent când l-a întrebat „Oi fi și tu de la PNL?”. Atunci, susține fostul consilier, i-ar fi sărit țandăra administratorului de la Târgul de la Agronomie. „Am fost și eu consilier PNL, dar îi recunosc pe ăștia care se îmbracă elegant și au atitudine de interlopi”, a mai precizat fostul consilier.

