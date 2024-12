Conflict pe mare între Filipine și China. "Nava chineză a lovit intenţionat lateral nava înainte de a lansa un al doilea atac"VIDEO

Filipine a raportat că miercuri, în timpul unei patrule maritime în apropierea bancului Scarborough, Paza de Coastă chineză a utilizat tunuri de apă și a „lovit” o navă guvernamentală. Beijingul a susținut ulterior că a „exercitat controlul” asupra navei, conform AFP.

China revendică aproape întreaga suprafață a Mării Chinei de Sud, respingând pretențiile altor state, inclusiv Filipine. De asemenea, ignoră o hotărâre internațională care a stabilit că această revendicare nu are temei legal.

O înregistrare video difuzată miercuri de Manila pare să arate o navă a Pazei de Coastă chineze care loveşte partea dreaptă a BRP Datu Pagbuaya, o navă a departamentului de pescuit, iar echipajul strigă: ”Coliziune! Coliziune!”.

Philippine Coast Guard Commodore Jay Tarriela, spokesperson for the West Philippine Sea, says Wednesday (Dec. 4, 2024) that the #ChineseCoastGuard fired a water cannon twice at BRP Datu Pagbuaya and "intentionally sideswiped" the vessel in the vicinity of Bajo de Masinloc. pic.twitter.com/ukvcJSkP8B