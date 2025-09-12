Nu mai folosi aceste 5 expresii în e-mailuri: îți pot afecta relațiile cu colegii

Poate că e-mailurile tale par politicoase și profesionale, dar expresiile pasiv-agresive se pot strecura fără să-ți dai seama — fie că transmiți șefului ultimele noutăți, trimiți proiecte către client sau coordonezi activități cu echipa.

E-mailurile și alte forme de comunicare scrisă elimină contextul oferit de tonul vocii, expresiile faciale și limbajul corpului. Așa că, dacă nu ești atent, chiar și frazele aparent politicoase te pot face să pari supărat sau frustrat, subminând încrederea și influența ta asupra celorlalți.

Autoarea cărții ”Cum să gestionezi șefii” și specialist care ajută managerii și liderii să-și dezvolte abilitățile de conducere de peste un deceniu a relatat într-un articol publicat de cnbc.com că a auzit lideri mărturisind că nu promovează pe cineva care nu știe să gestioneze conflictele diplomatic și direct.

La niveluri mai înalte, trebuie să te exprimi cu tact, astfel încât să îi aduci pe ceilalți de partea ta, nu să-i pui în defensivă, a menționat aceasta.

Iată cinci expresii pasiv-agresive care îți pot afecta relațiile cu colegii:

1. „Revin cu un reminder pe acest subiect”

Poate fi interpretat ca: „De ce nu mi-ai răspuns încă?” Chiar dacă maschezi tonul într-o formă prietenoasă, cealaltă persoană se poate simți arătată cu degetul sau vinovată că nu a răspuns mai repede la ceea ce tu sugerezi că ar fi trebuit să fie o sarcină simplă.

În loc de asta, spune clar ce ai nevoie și până când:

„Avem nevoie de feedbackul tău pentru noua angajare. Te rog să-mi trimiți trei puncte despre cine preferi și de ce, până mâine la finalul zilei.”

„Îmi poți spune ce părere ai despre slide-urile 3-6? Sper să finalizez prezentarea și să o trimit comitetului până marți.”

2. „După cum am menționat în ultimul e-mail...”

Această expresie echivalează cu a spune: „Ți-am spus deja asta și mă enervează că trebuie să repet.” Deși e normal să fii frustrat când cineva nu citește sau nu acționează după un mesaj anterior, formularea poate suna ca o mustrare sau ca și cum sugerezi că persoana e incompetentă.

Încearcă alternative:

„Ca să recapitulăm punctele cheie...”

„Iată ce am convenit la ultima discuție...”

Sau, pur și simplu, repetă direct informația de care au nevoie:

„Termenul limită este vineri la ora 17:00.”

„Opțiunile sunt A, B sau C. Pe care o preferi?”

3. „Îl copiez pe [nume] aici”

Această expresie este o modalitate subtilă de a escalada situația, implicând pe cineva cu mai multă autoritate. Din acel moment, dinamica se schimbă de la colaborare la confruntare, iar destinatarul inițial se poate simți luat prin surprindere.

Desigur, uneori chiar trebuie să aduci un manager în discuție. Este corect, dar fii transparent în legătură cu motivul. Trebuie să fie clar că îi incluzi din motive de business, nu ca un joc de putere.

Spune ceva de genul:

„Îl adaug pe Isaac, pentru că va trebui să aprobe designul final.”

„O includ pe Nadia, deoarece acest aspect afectează programul echipei ei.”

4. „Mulțumesc anticipat”

Această expresie poate părea arogantă, ca și cum iei de bun că persoana va accepta, reducând posibilitatea ei de a spune „nu”. Poate suna și impersonal, ca și cum te interesează doar bifarea unei sarcini, nu efortul sau timpul depus.

Mai bine, arată că persoana are o opțiune:

„Ai putea să revizuiești acest document în următoarele 48 de ore? Spune-mi dacă este fezabil.”

„Te rog să îmi spui dacă acest termen funcționează pentru tine.”

Dar evită formulări prea supuse, de tipul: „Mi-ar prinde bine ajutorul tău, dacă ai timp. Nicio problemă dacă nu!”

5. „Vă rog să mă sfătuiți”

De obicei, această expresie apare când ești iritat că o problemă nu s-a rezolvat. În minte gândești: „Nu știu ce să fac cu încurcătura asta. Rezolv-o tu.” Dar pentru că nu poți spune asta, folosești un ton rece, formal.

Înlocuiește cu întrebări mai naturale sau mesaje de așteptare:

„Care sunt soluțiile tale pe acest subiect?”

„Poți clarifica procesul pentru mine?”

„Aștept răspunsul tău înainte să continui.”

„Spune-mi ce abordare preferi.”

Sunt aceste expresii întotdeauna pasiv-agresive?

Desigur că nu. Dar dacă observi că le folosești atunci când ești supărat sau nerăbdător, e un semnal de alarmă că emoțiile tale puternice îți afectează comunicarea. Cu cât devii mai conștient de cuvintele pe care le alegi, cu atât vei părea mai sigur pe tine și mai influent.

