Conflictele actuale, generate de ezitările decidenților vremii. Acordul fin în problemele globale, prin demersuri diplomatice, n-a funcționat. E vremea culesului…

Nu a fost de ajuns războiul din Ucraina, a trebuit să vină și conflictul din Israel, să vedem ce am cules după ce am semănat zeci de ani, de la Camp David încoace. De Acordul de la Minsk, ce se mai poate spune?! Când diplomația tace, încep să vorbească armele.

Problema palestiniană a rămas suspendată, din motive greu de înțeles, când umanitar ar fi fost să fi convenit un teritoriu și pentru palestinieni, cu administrație proprie, cu recunoaștere ONU, să nu mai umble brambura prin lume.

Ori, după 47 de ani vedem că indeciziile din acea perioadă se răzbună și se întorc asupra lumii civilizate cu demonstrații, extremisme fanatice, căci asta e lumea arabă (numai cine n-a fost acolo, nu știe), iar onorabilii conducători europeni și nu numai, se minunează de ce se întâmplă. Nu trebuia să ai mare experiență în istoria evoluției societății capitaliste, să-ți dai seama că trend-ul pe care a pornit va duce, inevitabil, la conflicte majore. Nu e admisibil să nu îți dai seama, după ce ai deschis granițele pentru lumea arabă și pentru alte popoare, cu o situație economică precară, pentru servicii pe care localnicii din țările dezvoltate, nu mai vroiau se le presteze, că asta va duce la acest deznodământ.

Se pune întrebarea, de ce s-a ajuns aici? Simplu. Construcția societății capitaliste este de natură conflictuală, din start, cei care au bani dictează, cei care vor bani, se supun. Opinia mea. Conflictul apare când cei care ar trebui să se supună, n-o mai fac. În acel moment apare o sincopă în funcționarea societății, pe care, fără supărare, cei lipsiți de scrupule (care sunt în fiecare societate, nu numai în Europa) au decis că e mai bine să aducă forță de muncă din țări sărace, să acopere necesarul de servicii pe care localnicii, poate pe bună dreptate, n-o să aflăm niciodată, nu mai vroiau să le presteze. Din cauza asta, România este mai săracă cu cel puțin 6 milioane de cetățeni, din cauza asta, ucrainenii refugiați sunt primiți cu brațele deschise în țările din vest, iar populația de imigranți veniți de mai mulți ani, care până acum făcea cele mai ingrate munci, a fost marginalizată, cu consecințe în plan material, evident.

Nu este grav atunci când migrația populației se întâmplă într-un areal, în care valorile democratice, educația și preceptele religioase sunt congruente, nu antagonice.

Dar este grav când, după ce vezi că idealurile comunităților pe care ai acceptat să le integrezi, nu coincid cu valorile cu care tu, națiune de adopție, ești obișnuit și le respecți. De apreciat discursul doamnei premier a Australiei, pe temă. Dreptul de a pleca, dacă nu dorești să te supui legilor din țara de adopție, este garantat. Așa e în democrație.

Momentul acela, în care “se separă apele”, ar fi trebuit să fie cu mult înainte ca acest conflict să explodeze. N-a fost, pentru că celor care au angajat acea forță de muncă, le-a convenit să-i plătească la nivele mult sub ceea ce plăteau concetățenilor lor, iar cei veniți în țările de adopție, nu erau pe deplin conștienți de șansa avută, ba mai erau printre ei unii, care erau implantați pentru acțiuni teroriste viitoare (vezi atentatele sinucigașe, lupii singuratici și altele).

Lumea aceasta trebuia să fie cunoscută de mai marii UE și să fie induse măsuri de contracarare, cu salarii decente pentru cei care dovedeau că vor să se integreze, cu facilități pentru familiile lor, ba chiar cu implicarea în dezvoltarea în teritoriul lor, așa neoficial, a unor întreprinderi, care să dea o perspectiva vieții lor. Exemple sunt. Când germanii au văzut că minoritatea turcă a căpătat proporții, au investit în Turcia construirea de filiale ale firmelor germane unde au repatriat mii de cetățeni turci, care au avut salarii mai bune față de piața locală, și așa s-a reglat echilibrul stricat de excesul migrației temporare în Germania, clar din motive economice. Și Turcia a cunoscut un avans considerabil și de dezvoltare economică și a nivelului de trai al populației.

Din toate acestea, nu s-a făcut nimic ca palestinienii să-și poată duce existența în locul de baștină, și acum israelienii se întreabă – ce au cu noi? – dar uită că salariile plătite celor din fâșia Gaza nu erau ca cele plătite unui conațional, uită că diferendele, indiferent de ce natură, erau rezolvate, cu forța celui mai tare, nu cu diplomație sau cu uitatul în ochii celui pe care-l exploatezi. Și cred eu, mai întâi, ar fi trebuit să se implice țările arabe bogate, semenii lor, să dezvolte zona, nu ca Iranul, care s-a gândit că cel mai bine pentru palestinieni, ar fi să fie trimiși cu rachete în fața israelienilor, pe motive religioase, greu de argumentat logic.

Nu doresc să invoc acum nici greșelilor israelienilor, nici ale palestinienilor. Sincer, nu stăpânesc atâta istorie deși mi-a plăcut ca materie în școală.

Nu am fost pasionat de Orientul Apropiat, decât în limita în care, ca turist, am vizitat locurile sfinte, în speranța că pot înțelege mai bine istoria și religia ortodoxă în care m-am născut. Și am fost în martie anul acesta, acolo. N-am avut nici o problema de nici un fel, peste tot unde am umblat. Asta arată grija și preocuparea statului israelian față de oaspeții săi, și am mulțumit civilizat ghidului nostru israelian, cu origini românești, pentru grija deosebită față de noi.

Nu același lucru îl pot spune față de guvernanții UE sau de cei din Marea Britanie, care în grija lor de a-și conserva serviciile auxiliare la nivele de salarizare pe care localnicii le-au rejectat, au închis ochii la dosarele imigranților și acum se văd rezultatele.

Probabil că după aceste conflicte, va fi necesară o resetare a politicilor macroeconomice globale, probabil că lumea nu va mai fi la fel ca cea până în 2020, pandemia, bat-o vina, problema este ce învățăm din dezastrele care tot izbucnesc, ba că cineva dorește hegemonie pe teritorii pline de zăcăminte, ba că altcineva dorește cu ardoare distrugerea vecinului sau, care, culmea, îi dădea de mâncare (mulți palestinieni din Gaza lucrau în Israel), dar erau plătiți numai cât credeau patronii că merită. Asta, pentru că la ei în Gaza nu exista mai nimic de lucru, un alt factor agravant pentru radicalizarea tinerilor, care nu aveau nici o perspectivă la ei acasă. Politicienii se înghesuie, care mai de care, să găsească soluții pentru ca oamenii să aibă posibilitatea de a cheltui banii. Întrebarea firească este: care bani? Ăia care îi tot așteptăm și onorabilii se codesc să ni-i acorde, căci probabil se tem că, dacă ne vom reveni din marasmul în care ne tot îmbrobodesc, s-ar putea să nu-i mai votăm.

De ce ți-e frică, toată lumea știe, nu scapi. Mai bine învingeți-vă frica, domnilor, dați banii civilizat pe salarii, pensii și indemnizații de sănătate, și veți vedea că oamenii nu uită și nu sunt toți nesimțiți, să respingă mâna care le-a fost întinsă, când au avut nevoie. Și așa păstrați oamenii în țară, evitând importul de forță de muncă. Poate acum veți înțelege mai bine de ce e necesar să asigurați un nivel de trai civilizat în primul rând românilor, apoi să vă gândiți cum ajutați străinii.

De mic am învățat că, pentru a coexista civilizat cu vecinii, trebuie să-i ajuți cu tot ce poți, dar nu să-ți neglijezi prin asta, familia ta sau nivelul de trai. Nu am obiecții privind ajutoarele acordate refugiaților ucraineni, dar mă deranjează când vine ministrul de finanțe și ne spune că nu mai sunt bani și pentru repararea inechităților la pensii. Ca și când, noi pensionarii am fi de vină că minți înfierbântate din guvern s-au jucat cu legislația de pensii cum au vrut, de ani de zile, și când ajung să repare ce au stricat, se codesc mai tare ca domnișoarele la măritat. Iar de procentele care au crescut datoria publică pentru ajutorul ucrainenilor, de am ajuns premianții Europei, la fel, nu ne-ați întrebat. Tot ce știu onorabilii, este să-i ajute pe cei cu pensiile minime, cu diverse ajutoare, nelegate de Bugetul de Pensii, care să-i oblige, la alegerile din 2024, să-și arate recunoștința. Mai direct de atât nu se poate. Nu se mai ascunde nimeni, nu se mai aplică tactici subliminale, nimic. Democrație, nu glumă.

Extremismul câștigă teren din inacțiunea sau nehotărârea partidelor tradiționale, uitați-vă la Franța, Germania, de Austria ce pot zice, nici nu știi dacă mai este cea care continuă tradițiile imperiului habsburgic sau s-a convertit într-un cameleon, ca să-i fie bine și cald, cu gaze din est.

Această lume poate găsi calea unei coexistente pașnice, numai cu sacrificii necesare asigurării existenței minime civilizate, care este monitorizată în fiecare țară, vezi coșul minim și altele, dar nu se iau și măsuri de reglare imediat. Și asta radicalizează, mai ales pe cei cu o educație precară.

Și la noi se remarcă un trend ascendent al partidelor extremiste, pe fondul sărăcirii populației, al multiplelor ezitări în luarea unor decizii existențiale ale partidelor aflate la guvernare sau din cauza neaplicării legislației în vigoare pe motive umorale, nu concrete. Pentru că, dacă motivele erau justificate, nu votau legea în Parlament. Mă refer la Legea 127/2019. Dar după ce ați votat-o, cu largă majoritate, de, veneau alegerile, să n-o aplici și să nu fii sancționat de nerespectarea legii, găsind prorogarea ca subterfugiu, e greu de înțeles. Iar dacă nivelul de educație este mai scăzut, pe fondul nivelului de trai diminuat de inflație, de taxe și impozite mărite, asta poate duce la radicalizarea unei părți a societății, cu consecințe grave în perspectiva anului electoral ce va urma.

Gândiți-va domnilor guvernanți mai repede și tăiați odată nodul legislativ restant, nu ezitați. Nu din cauza clauzelor din jaloanele puse cu furca în PNRR, ci din cauza singurului motiv concret – timpul trece și nu se mai întoarce. Pentru nimeni.

