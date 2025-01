Ocupația camuflată a Rwandei în estul Congo, o realitate ignorată de mult timp. Cum s-au predat mercenarii lui Potra rebelilor M 23 împotriva cărora luptau

În estul Republicii Democrate Congo (RDC), o zonă marcată de decenii de conflict, Rwanda joacă un rol din ce în ce mai influent, pe măsură ce autoritățile de la Kigali își consolidează controlul asupra unei regiuni extrem de vulnerabile. Deși oficialii rwandezi au negat în repetate rânduri orice implicare militară sau politică directă în estul Congo, realitatea de la fața locului spune o altă poveste. Așa-numita „ocupație tăcută” a Rwanda în această zonă a devenit o constantă în complexitatea conflictelor regionale, iar comunitatea internațională pare să privească adesea în altă parte, scrie Financial Times.

Rwanda controlează miliția rebelă M23, care la rându-i controlează teritorii tot mai vaste în estul Congo, bogat în minerale valoroase pentru giganții tehnologici. Occidentul ar trebui să pună presiune pe Rwanda pentru a împiedica un război. Deocamdată însă, președinții ambelor țări se întrec în declarații belicoase.

Revista americană Newsweek subliniază situația paradoxală a „peste 280 de bărbați despre care armata din Rwanda a afirmat că ar fi «mercenari români» și care li s-au predat rebelilor M23 din Republica Democratică Congo”. Paradoxul e acela că „români angajați de Kinshasa pentru a lupta alături de armata congoleză se întorc acasă, iar avionul îl iau din țara cu care se înfruntau în luptă cu numai câteva zile în urmă”.

Civilians and Romanian mercenaries cross border into Rwanda as M23 tighten their grip on Goma. Rwanda's military said the mercenaries were being transported to Rwanda's capital, Kigali, after they had "surrendered to M23." pic.twitter.com/mGzEMGTwY9

Rwanda a început să joace un rol din ce în ce mai activ în estul Congo începând cu anii 1990, dar prezența sa s-a intensificat semnificativ începând din 1996, în contextul războaielor regionale și al conflictului din Burundi. Estul Congo a devenit astfel un teren propice pentru Kigali, care a urmărit să controleze regiunile bogate în resurse naturale, cum ar fi mineralele rare esențiale pentru tehnologia globală, inclusiv tantalul și cobaltul. Această zonă este totodată un refugiu pentru numeroase grupuri armate care își dispută teritoriul, iar această instabilitate a permis Rwanda să își întărească influența, de cele mai multe ori sub pretextul protejării securității naționale.

Însă, în spatele declarațiilor oficiale că Kigali apără securitatea propriei țări împotriva grupărilor rebelilor, se află o altă dimensiune a implicării rwandeze. Rwanda a fost acuzată în mod repetat că sprijină și chiar înarmează grupuri armate care activează în estul Congo, printre care și grupul M23, responsabil pentru numeroase atacuri asupra civililor și pentru crearea unei instabilități profunde în regiune. Acest sprijin nu doar că încarcă tensiunile etnice și politice din Congo, dar servește și intereselor economice ale Rwandei, care beneficiază de accesul la resursele naturale din estul Congo.

Foreign mercenaries in DRC are making millions while Congolese civilians suffer. Romanian "instructors" earn $6,000 per month, while Congolese soldiers make just $150. War is a business, and Tshisekedi is paying foreign killers to destroy his own people. #SAMIDRCMercenaries pic.twitter.com/V2I7QUuarw

Cu toate acestea, comunitatea internațională pare să fi acceptat, tacit, acest status quo. Organizațiile internaționale, inclusiv ONU, care se află în RDC cu trupe de menținere a păcii, sunt criticate pentru lipsa de acțiune concretă. În ciuda numeroaselor rapoarte care documentează legăturile dintre forțele armate ale Rwanda și grupurile armate din estul Congo, până acum nu au existat măsuri decisive din partea marilor puteri sau ale ONU pentru a opri acest tip de „ocupație tăcută”.

Cei care monitorizează situația spun că România, ca și alte națiuni, ar putea avea o responsabilitate mai mare în a înfrunta această problemă regională și în a cere clarificări din partea Kigali. În schimb, la nivel internațional, Rwanda este adesea privită ca un „actor pozitiv” datorită stabilității interne pe care a reușit să o impună după genocidul din 1994. Kigali a fost lăudat pentru eforturile sale de reconstrucție, dar acest context nu trebuie să ascundă implicațiile sale mai puțin transparente în conflictele regionale, inclusiv în Congo.

Dincolo de dimensiunea geopolitică, implicarea Rwandei în estul Congo adâncește o practică bine cunoscută în conflictele din Africa Centrală – „capitalismul de război”. Asemenea altor conflicte, acolo unde resursele naturale sunt bogate și în joc, actorii implicați caută să controleze fluxurile economice, iar Rwanda a demonstrat că poate beneficia de pe urma exploatării resurselor din estul Congo, inclusiv prin intermediul companiilor private sau al unor rețele de trafic de minerale. Rwanda nu este singura țară care profită de resursele din estul Congo, dar este, fără îndoială, una dintre cele mai influente, având în vedere controlul său asupra unor grupuri armate locale și asupra zonelor de tranzit.

This afternoon, the Rwanda Defence Force (RDF) received and escorted over 280 Romanian mercenaries who had been fighting alongside the Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) in Eastern part of DRC. These mercenaries surrendered to M23 following the capture… pic.twitter.com/a1Jw7t6lUq

În mod tragic, populația civilă din estul Congo continuă să sufere cel mai mult de pe urma acestor manevre geopolitice. Peste 5,5 milioane de persoane au murit în conflictele din estul Congo în ultimele decenii, iar milioanele de refugiați și deplasați intern reprezintă doar vârful aisbergului în ceea ce privește impactul umanitar. În ciuda promisiunilor internaționale de a ajuta Congo să-și reconstruiască statul și să aducă stabilitate regiunii, realitatea de zi cu zi rămâne una marcată de violență, lipsă de siguranță și o absență totală a guvernării eficiente.

Este clar că „ocupația tăcută” a Rwandei în estul Congo reprezintă nu doar o provocare pentru stabilitatea regiunii, dar și o problemă complicată de rezolvat pentru comunitatea internațională. Războiul din Congo nu este doar o chestiune de drepturi umane sau de stabilitate politică, ci și o bătălie pentru resurse și influență într-o regiune în care marile puteri economice au interese strategice.

În fața acestor realități, întrebarea nu mai este dacă Rwanda va continua să își întărească influența în estul Congo, ci cât de mult va permite comunitatea internațională acest lucru. Răspunsul global la această provocare va influența profund viitorul acestei regiuni deja adânc afectate de conflicte și instabilitate, scrie Financial Times.

Rebelii sprijiniți de Rwanda, care au cucerit deja cel mai mare oraș din estul Republicii Democratice Congo, au declarat joi, 29 ianuarie, că intenționează să își extindă lupta către capitala Kinshasa, în timp ce președintele congolez a cerut o mobilizare militară masivă pentru a rezista rebeliunii, iar ministrul său al Apărării a respins orice apel la dialog.

În cadrul unei conferințe de presă în care au încercat să își afirme controlul asupra orașului Goma și teritoriilor învecinate din provincia Sud Kivu, rebelii M23 au afirmat că ar fi dispuși să dialogheze cu guvernul, o propunere susținută și de blocul regional est-african, din care face parte și Rwanda.

Totuși, scopul lor este unul clar: obținerea puterii politice, a precizat Corneille Nangaa, unul dintre liderii politici ai M23. „Vrem să ajungem la Kinshasa, să preluăm puterea și să conducem țara”, a spus Nangaa, fără a oferi detalii despre modul în care rebeli ar intenționa să ajungă la capitala situată la mai mult de 1.500 de kilometri distanță.

Președintele rwandez Paul Kagame a declarat că a discutat cu președintele Angolei, João Lourenço, mediatorul conflictului, care s-a întâlnit și cu liderul congolez cu o zi înainte. Cei doi lideri au convenit să colaboreze cu alte țări africane pentru a rezolva ostilitățile.

Președintele american Donald Trump a caracterizat conflictul drept „o problemă foarte serioasă” când a fost întrebat despre aceasta, dar a refuzat să ofere alte comentarii, iar un purtător de cuvânt al ONU a declarat că agenția este „deranjată” de rapoartele care sugerează că forțele rwandeze au traversat granița în direcția în care rebelii ar avansa.

Rebelii M23 beneficiază de sprijinul a aproximativ 4.000 de soldați din Rwanda, conform experților ONU, mult mai mulți decât în 2012, când au capturat pentru prima dată orașul Goma. Aceștia fac parte dintr-un grup de peste 100 de facțiuni armate care se luptă pentru controlul regiunii estice a Congo, o zonă bogată în minerale, estimată la o valoare de 24 de trilioane de dolari, resurse esențiale pentru tehnologiile globale.

În timp ce președintele congolz Felix Tshisekedi a cerut tinerilor să se înroleze masiv în armata națională, o întâlnire importantă a vecinilor a cerut guvernului congolez să poarte discuții cu rebelii. Liderul rwandez a amenințat de asemenea că „va rezolva” orice confruntare cu Africa de Sud, care a protestat după ce luptele din estul Congo au dus la moartea unor pacificatori sud-africani.

În primele sale declarații publice de când rebelii M23 au avansat în Goma luni, Tshisekedi a promis „un răspuns energic și coordonat” din partea forțelor sale pentru a respinge rebelii, reiterând totodată angajamentul său față de o soluție pașnică. Joi, acesta s-a întâlnit cu ministrul francez de Externe Jean-Noël Barrot în Kinshasa, iar președinția congoleză a menționat că Franța a acordat un sprijin semnificativ Congo în cadrul întâlnirilor ONU pe acest subiect. „Congo așteaptă un pic mai multă acțiune în fața acestei crize”, se mai adăuga în comunicat.

Goma a rămas, joi, aproape fără electricitate și apă, în timp ce trupurile mai multor soldați congolezi uciși, erau lăsate pe străzi. Rebelii M23 au escortat aproximativ 2.000 de soldați și polițiști congolezi, pe care i-au capturat și despre care au afirmat că s-au predat, ducându-i într-o locație necunoscută. Imagini din Goma arată locuitori care transportă alimente și bunuri jefuite din magazine și depozite.

Armata congoleză a fost slăbită după retragerea a sute de contractori militari străini care au predat armele rebelilor. Locuitorii din Goma au descris cum soldații s-au schimbat în haine civile și au lăsat armele pentru a traversa granița în Rwanda sau pentru a se adăposti în baze străine, relatează Vocea Americii.

Peste 280 de bărbați, despre care Forțele de apărare din Rwanda (RDF) spun că sunt „mercenari români”, s-au predat rebelilor M23 din Republica Democrată Congo (RDC), scrie Newsweek.

„Mercenarii” au fost escortați la Kigali după ce rebelii au capturat orașul congolez Goma, potrivit unei postării pe X.

Într-o postare pe X, jurnalista Mélanie Gouby: „Recalibrarea imaginii «mercenarului»... ei iau autobuzul ca tine! Imagini uluitoare vin din Rwanda, românii angajați de Kinshasa pentru a lupta alături de armata congoleză se întorc acasă și zboară din țara pe care o înfruntau în luptă cu doar câteva zile în urmă.”

