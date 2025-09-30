Un fost șef de stat, aflat la putere timp de 18 ani, a fost condamnat la moarte, sub acuzația de trădare

Fostul președinte al Republicii Democratice Congo (RDC), Joseph Kabila, a fost condamnat la moarte, marți, 30 septembrie 2025, într-un proces intentat în lipsă, sub acuzația de trădare, desfășurat în fața justiției militare a țării, relatează AFP.

O recentă reapariție a lui Kabila în țară a îngrijorat Kinshasa și, potrivit unor observatori, această condamnare are scopul de a elimina posibilitatea ca Joseph Kabila să poată uni opoziția din interiorul țării, chiar dacă nu s-au dat informații despre locul în care se află în prezent fostul șef de stat, care a fost la conducere din 2001 până în 2019.

În vârstă de 54 de ani, Joseph Kabila, care nu a fost prezent la procesul din capitala Kinshasa și nici nu a fost reprezentat acolo, a fost găsit vinovat de complicitate cu grupul armat antiguvernamental M23.

Între ianuarie și februarie, M23, susținut de Rwanda și armata sa, a condus ofensive de amploare în estul țării, cucerind vaste teritorii de-a lungul frontierei cu Rwanda, în fața unei armate congoleze depășite. (A fost momentul în care mulți mercenari străini care luptau pentru forțele guvernamentale, inclusiv români, care ar fi fost în serviciul lui Horațiu Potra, au fost repatriați - n.r.)

La scurt timp după aceste înfrângeri militare care au slăbit regimul de la Kinshasa, Joseph Kabila, care părăsise teritoriul congolez în 2023, potrivit anturajului său, și-a făcut o apariție surpriză la Goma, capitala provinciei Nord-Kivu și bastionul M23.

În ultimii ani, fostul președinte a rămas foarte discret cu privire la noile sale locuri de reședință, făcându-și câteva apariții, în special în Africa de Sud și Namibia. În luna mai, într-un discurs online rar, Joseph Kabila, care se bucură încă de o rețea neclară de influență, a declarat că „dictatura trebuie să ia sfârșit” în RDC și s-a declarat gata să „își joace rolul”, poziționându-se în mod deschis ca un oponent al actualului președinte Félix Tshisekedi.

La cererea guvernului, imunitatea parlamentară a lui Joseph Kabila în calitate de senator pe viață a fost ridicată la sfârșitul lunii mai, iar la sfârșitul lunii iulie a început procesul pentru trădare.

Fiul lui Laurent-Désiré Kabila, rebelul care l-a răsturnat pe dictatorul Mobutu Sese Seko, Joseph Kabila a moștenit puterea în 2001 printr-o succesiune de tip monarhic, după asasinarea tatălui său în ianuarie același an. În 2019, după două mandate, el a părăsit puterea, lăsându-i locul lui Félix Tshisekedi.

Arestarea fostului președinte de către autoritățile congoleze pare puțin probabilă în acest stadiu, în ciuda condamnării sale la pedeapsa capitală. Un moratoriu asupra executării pedepsei capitale, în vigoare din 2003, a fost ridicat în 2024. Cu toate acestea, de atunci nu a mai avut loc nicio execuție.

O contestație împotriva verdictului Curții Militare Superioare, cea mai înaltă instanță militară din țară, este încă posibilă în fața Curții de Casație, numai dacă se invocă un viciu de procedură, dar nu pentru a reexamina fondul cauzei.

Prin această decizie judecătorească, Kinshasa speră să trimită „un mesaj puternic rebelilor cu privire la intransigența sa”, dar și să „slăbească un adversar” care a încercat să „unească opoziția”, a explicat pentru AFP Ithiel Batumike, cercetător la institutul congolez Ebuteli.

Estul Republicii Congo, bogat în resurse naturale, este sfâșiat de conflicte de 30 de ani. Prezența unei multitudini de grupuri armate și miliții alimentează un climat de insecuritate aproape permanent.

M23, care vrea să răstoarne regimul președintelui Félix Tshisekedi, a reapărut în regiune la sfârșitul anului 2021.

În iunie, la Washington, a fost semnat un acord de pace între guvernele congolez și rwandez. În iulie, în Qatar, a fost semnată și o declarație de principiu cu M23 „în favoarea unui armistițiu permanent”, dar violențele pe teren persistă, deși Donald Trump susține că este unul dintre conflictele pe care le-a rezolvat.

Execuții sumare, violuri colective sau răpiri - ONG-urile denunță totodată abuzurile asupra civililor. O anchetă a Națiunilor Unite de la începutul lunii septembrie a evidențiat acte ale tuturor părților implicate în conflict care ar putea constitui crime de război și crime împotriva umanității.

