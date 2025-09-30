AUR convoacă Congresul Național al partidului la Alba Iulia, chiar în ajunul Zilei Naționale a României

Autor: Adrian Zia
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 17:33
316 citiri

AUR convoacă Congresul Naţional al partidului la Alba Iulia FOTO Facebook/AUR

Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Național al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, anunță formațiunea.

"Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice", mai transmite formațiunea.

”Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, mai transmite formațiunea.

#Congres National, #aur, #alba iulia, #ajun ziua nationala romania , #AUR
