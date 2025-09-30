AUR convoacă Congresul Național al partidului la Alba Iulia, chiar în ajunul Zilei Naționale a României

Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Național al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, anunță formațiunea.

”Biroul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Național al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, locul unde AUR a pornit la drum și unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unității românilor”, precizează AUR într-un comunicat oficial.

”Congresul AUR va fi un moment de bilanț, dar și de reafirmare a angajamentului nostru față de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului național și reconstrucției unei Românii demne și puternice”, mai transmite formațiunea.

