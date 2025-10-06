PSD a stabilit data congresului. Când va fi ales viitorul președinte al partidului, succesorul lui Marcel Ciolacu și interimarului Sorin Grindeanu SURSE

Autor: Constantin Dimitriu
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 15:15
2629 citiri
PSD a stabilit data congresului. Când va fi ales viitorul președinte al partidului, succesorul lui Marcel Ciolacu și interimarului Sorin Grindeanu SURSE
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

PSD a decis când va avea loc Congresul partidului, care să decidă o conducere cu drepturi depline a partidului social-democrat, care să încheie interimatul lui Sorin Grindeanu, cel care conduce formațiunea politică după demisia lui Marcel Ciolacu.

Surse din PSD au declarat pentru Ziare.com că Congresul PSD va avea loc pe 25-26 octombrie. Informația nu a fost confirmată deocamdată de Sorin Grindeanu, care a spus doar că evenimentul crucial pentru viitorul partidului va fi organizat în această toamnă, până în postul Crăciunului. Tot Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar al PSD, a afirmat că data Congresului va fi decisă oficial la reuniunea Comitetului Politic Național de săptămâna viitoare.

De ce a întârziat PSD cu Congresul

Sorin Grindeanu a dat semnalul că își pregătește terenul pentru o bătălie importantă, ce ar putea defini nu doar viitorul său politic, ci și direcția întregului PSD. Determinat să-și securizeze majoritatea înainte de confruntarea din congresul amânat, Grindeanu a început să mute piesele pe tabla de șah a puterii interne, operând schimbări în structurile de conducere ale Camerei Deputaților și consolidându-și sprijinul în filialele cu greutate. Înlocuirea lui Daniel Suciu cu Natalia Intotero și a lui Mitică Mărgărit, în favoarea Simonei Bucura Oprescu, arată strategia liderului PSD de a recompensa organizațiile loiale și de a slăbi influența criticilor săi, precum gruparea de la Galați sau posibilii susținători ai unei candidaturi alternative – de exemplu, cea a lui Titus Corlățean.

În paralel, ascensiunea lui Gheorghe Șoldan, liderul noii generații din PSD, complică jocul și mai mult: deși se bucură de sprijinul verbal al lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-vicepreședinte, poziția sa de lider al unei grupări tinere și ambițioase care contestă greii din partid (unul dintre ei este Paul Stănescu) îl transformă într-un actor de prim-plan, capabil să schimbe echilibrul de putere din formațiune. Astfel, congresul întârziat nu este doar un eveniment procedural, ci scena unei confruntări politice cu miză mare pentru PSD.

Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, explică într-un interviu pentru Ziare.com că social-democrații traversează o etapă delicată de repoziționare. Analistul spune că PSD amână organizarea unui congres într-un moment în care scena politică este în continuă schimbare, iar raporturile din interiorul coaliției de guvernare sunt tot mai complexe.

