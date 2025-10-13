Cine sunt potențialii viitori prim-vicepreşedinți PSD. Noul secretar general al partidului ar fi deja ales SURSE

Autor: Aniela Manolea
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 12:03
Cine sunt potențialii viitori prim-vicepreşedinți PSD. Noul secretar general al partidului ar fi deja ales SURSE
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD FOTO: Hepta

Mai mulți candidați sunt în competiție în PSD pentru cele 4 posturi de prim-vicepreședinți ai partidului, iar liderul interimar Sorin Grindeanu a adăugat echipei lui și un nou secretar general, potrivit unor surse din partid. Înainte de Congresul PSD, care ar putea avea loc în perioada 7-9 noiembrie, europarlamentarul Claudiu Manda, liderul organizaţiei PSD Dolj, este numele vehiculat pentru echipa președintelui-interimar Grindeanu.

Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu i-a propus lui Claudiu Manda funcţia de secretar general al partidului, în locul lui Paul Stănescu. Eurodeputatul Claudiu Manda şi primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, conduc împreună cea mai prolifică organizaţie a PSD: Dolj. În primă fază, Sorin Grindeanu şi-ar fi dorit ca Lia Olguţa Vasilescu să facă parte din echipa sa pe un post de prim-vicepreşedinte al partidului, însă primarul Craiovei ar fi refuzat să primească un post la nivel naţional. Negocierile încă nu s-au încheiat.

Tot pentru funcţia de secretar general mai sunt vehiculate în PSD şi numele lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii, dar şi cel al lui Adrian Gâdea, preşedinte CJ Teleorman. Barbu este unul dintre apropiaţii actualului secretar general, Paul Stănescu.

Însă surse din PSD susţin că Paul Stănescu şi-ar dori o funcţie în conducerea partidului pentru un alt apropiat al său: Marius Oprescu, preşedintele CJ Olt, care vizează din post de prim-vicepreşedinte. Astfel, Stănescu ar urma să facă un pas în spate, dar ar rămâne conectat la deciziile partidului prin Marius Oprescu, considerat mai loial decât Florin Barbu. Prin aceste două mutări, Sorin Grindeanu şi-ar asigura sprijinul a două filiale foarte puternice: Dolj şi Olt. În plus, ar scăpa şi de Paul Stănescu, unul dintre cei mai contestaţi lideri în interiorul partidului după alegerile prezidenţiale din primăvară, potrivit surselor citate.

Două din 4 posturi de prim-vicepreședinte ar fi deja alocate

Noua conducere PSD va număra patru posturi de prim-vicepreşedinte. Unul pentru Marius Oprescu. Încă unul e deja acontat de europarlamentarul Victor Negrescu, susţinut direct de Sorin Grindeanu. Din postura de vicepreşedinte al Parlamentului European, Negrescu este unul dintre cei mai influenţi eurodeputaţi români la Bruxelles. Un alt nume care s-ar putea regăsi în echipa lui Sorin Grindeanu este ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susţin surse politice pentru News.ro. Ivan este sprijinit de unul dintre cei mai influenţi lideri locali ai partidului, Radu Moldovan, preşedintele CJ Bistriţa. Numele lui Bogdan Ivan a fost vehiculat în interiorul PSD ca posibil candidat chiar la şefia partidului. Dacă îl va coopta în echipa sa, Sorin Grindeanu va obţine implicit şi voturile organizaţiei Bistriţa.

Cel de-al patrulea loc de prim-vicepreşedinte este disputat de ”lupii tineri ” din administraţia locală. Gheorghe Şoldan, preşedintele CJ Suceava, care l-a învins anul trecut pe liberalul Gheorghe Flutur, îşi face campanie în partid. De asemenea, funcţia este revendicată şi de Corneliu Ştefan, preşedintele CJ Dâmboviţa. Dintre toate organizaţiile, PSD Dâmboviţa a obţinut cel mai are procent la alegerile locale de anul trecut, aproape 60%. Şi numele lui Ionuţ Pucheanu a apărut printre variantele luate în calcul pentru un loc de prim-vicepreşedinte. Primarul Galaţiului a fost unul dintre puţinii contestatari ai lui Sorin Grindeanu în interiorul partidului. Astfel, Grindeanu i-ar putea oferi o funcţie lui Pucheanu pentru a nu risca formarea unei tabere adverse în preajma Congresului.

Luni, Titus Corlăţean, care îşi anunţase iniţial intenţia de a candida la şefia PSD, s-a retras, afirmând că „PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale” şi că „nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă”.

Data vehiculată pentru organizarea Congresului PSD este 7 noiembrie, susţin sursele citate.

„În această toamnă vom organiza Congresul, sigur. Şi ar fi bine să fie până a intra în postul Crăciunului”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă, săptămâna trecută.

