Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”

Președintele Consiliul Județean Maramureș, Gabriel Zetea (PSD), și-a anunțat candidatura pentru o funcție de vicepreședinte la Congresul PSD așteptat în 7 noiembrie. El a anunțat marți, 14 octombrie, că va candida ca parte dintr-o echipă, fie că este vorba de cea a interimarului Sorin Grindeanu, în prezent singurul candidat la șefia partidului, sau de o alta.

Anunțul privind candidatură la funcția de vicepreședinte PSD a fost făcut de Gabriel Zetea la scurt timp după ce singurul contracandidat al lui Sorin Grindeanu, Titus Corlățean, a anunțat că renunță la cursă și va părăsi partidul.

„Din discuția pe care am avut-o cu domnul președinte Sorin Grindeanu, având în vedere că va fi o candidatură pe moțiune, așadar o echipă care va candida împreună, odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul, da, o să candidez la o funcție de vicepreședinte, în zona mai mult de interes pentru mine, vicepreședinte regional pentru zona de Nord-Vest”, a declarat președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, la RFI.

Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, este un susținător al modificării statutului partidului, pentru eliminarea cuvântului „progresist”.

„În acest moment în lume, în Europa, cuvântul progresist are o altă conotație, care se îndepărtează cumva de valorile pe care PSD le-a susținut de-a lungul timpului, cel puțin aici, pe plan local, în România”, a explicat Zetea.

Ads

Întrebat cu ce va fi înlocuit termenul din statutul PSD, Zetea a răspuns „cu partid tradițional, partid care apără valorile românești, în continuare ca membru al Partidului Socialiștilor Europeni, cu valori europene, dar un partid care apără tradiția, în primul rând, românească”.

Încercarea de redefinire a ideologiei partidului a fost cauzată și de sondajele de opinie care arată că PSD a pierdut o parte importantă din electorat către Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

„Ne definim în continuare ca un partid de centru-stânga, în timp ce AUR se definește ca un partid de dreapta, deci nu cred că ar trebui neapărat să concurăm pe aceleași idei. PSD își va apăra în continuare electoratul pe care crede că-l reprezintă, cei mulți, cei cu venituri mici, cei care lucrează pe salariul minim pe economie, pe care încercăm să-i ajutăm de fiecare dată, prin creșterea salariului, pentru a le putea oferi o șansă mai bună la o viață decentă, în sensul în care să le creștem puterea de cumpărare. Din acest punct de vedere, nu considerăm că suntem concurenți cu cineva”, a mai spus Gabriel Zetea la RFI.

Ads