Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:26
98 citiri
Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”
Gabriel Zetea anunță ca va candida la Congresul PSD pentru funcția de vicepreședinte FOTO Facebook/Gabriel Valer Zetea

Președintele Consiliul Județean Maramureș, Gabriel Zetea (PSD), și-a anunțat candidatura pentru o funcție de vicepreședinte la Congresul PSD așteptat în 7 noiembrie. El a anunțat marți, 14 octombrie, că va candida ca parte dintr-o echipă, fie că este vorba de cea a interimarului Sorin Grindeanu, în prezent singurul candidat la șefia partidului, sau de o alta.

Anunțul privind candidatură la funcția de vicepreședinte PSD a fost făcut de Gabriel Zetea la scurt timp după ce singurul contracandidat al lui Sorin Grindeanu, Titus Corlățean, a anunțat că renunță la cursă și va părăsi partidul.

„Din discuția pe care am avut-o cu domnul președinte Sorin Grindeanu, având în vedere că va fi o candidatură pe moțiune, așadar o echipă care va candida împreună, odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul, da, o să candidez la o funcție de vicepreședinte, în zona mai mult de interes pentru mine, vicepreședinte regional pentru zona de Nord-Vest”, a declarat președintele CJ Maramureș, Gabriel Zetea, la RFI.

Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, este un susținător al modificării statutului partidului, pentru eliminarea cuvântului „progresist”.

„În acest moment în lume, în Europa, cuvântul progresist are o altă conotație, care se îndepărtează cumva de valorile pe care PSD le-a susținut de-a lungul timpului, cel puțin aici, pe plan local, în România”, a explicat Zetea.

Întrebat cu ce va fi înlocuit termenul din statutul PSD, Zetea a răspuns „cu partid tradițional, partid care apără valorile românești, în continuare ca membru al Partidului Socialiștilor Europeni, cu valori europene, dar un partid care apără tradiția, în primul rând, românească”.

Încercarea de redefinire a ideologiei partidului a fost cauzată și de sondajele de opinie care arată că PSD a pierdut o parte importantă din electorat către Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

„Ne definim în continuare ca un partid de centru-stânga, în timp ce AUR se definește ca un partid de dreapta, deci nu cred că ar trebui neapărat să concurăm pe aceleași idei. PSD își va apăra în continuare electoratul pe care crede că-l reprezintă, cei mulți, cei cu venituri mici, cei care lucrează pe salariul minim pe economie, pe care încercăm să-i ajutăm de fiecare dată, prin creșterea salariului, pentru a le putea oferi o șansă mai bună la o viață decentă, în sensul în care să le creștem puterea de cumpărare. Din acest punct de vedere, nu considerăm că suntem concurenți cu cineva”, a mai spus Gabriel Zetea la RFI.

”PSD e în declin și legea nu-i egală pentru toți”. Concluziile unui politolog după retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia social-democraților
”PSD e în declin și legea nu-i egală pentru toți”. Concluziile unui politolog după retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia social-democraților
Retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia partidului pune în dificultate PSD, care are doar un singur candidat pentru funcție la Congresul din 7 noiembrie. Politologul Cristian...
Gruparea Grindeanu are undă verde la șefia partidului, după ieșirea din cursă a lui Corlățean: „Era mai bine să existe o competiție internă”
Gruparea Grindeanu are undă verde la șefia partidului, după ieșirea din cursă a lui Corlățean: „Era mai bine să existe o competiție internă”
Congresul PSD în care urma să se aleagă noua conducere a partidului se anunța a fi unul interesant. Senatorul Titus Corlățean își anunțase candidatura împotriva grupării Grindeanu,...
#Congres PSD, #gabriel zetea, #Sorin Grindeanu, #progresism, #PSD, #aur , #congres PSD
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati
DigiSport.ro
Propus la Inter, Neymar a primit imediat raspunsul: decizia lui Cristi Chivu
ObservatorNews.ro
Soferul care a spulberat pe trecere o mama cu copilul in carut, retinut. "Am pus frana, nu s-a oprit masina"

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gabriel Zetea va candida ca vicepreședinte la congresul PSD ”odată cu președintele Sorin Grindeanu sau oricare altul”
  2. Surpriză! El ar putea deveni prim-ministru al României, în locul lui Ilie Bolojan: „Își dorește”
  3. Plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan și a ministrului de Interne. Autorul este un deputat USR, partener de coaliție cu cei doi
  4. ”PSD e în declin și legea nu-i egală pentru toți”. Concluziile unui politolog după retragerea lui Titus Corlățean din cursa pentru șefia social-democraților
  5. De ce crede Nicușor Dan că Republica Moldova nu este în pericol să fie atacată de Rusia. Cum s-ar fi schimbat situația dacă pro-rușii ar fi câștigat alegerile
  6. E Bolojan un premier diferit? „Își proiectează imaginea de tehnocrat auster care „face ce trebuie, nu ce dă bine”, dar bilanțul primelor luni nu confirmă asta”
  7. Competiția pentru Primăria București se intensifică, de data asta în PNL. Stelian Bujduveanu, o alternativă la Ciprian Ciucu?
  8. România devine „regim post-democratic”, cu alegeri la cheremul Guvernului. Partidele, în fața unui „test crucial”
  9. George Simion nu se dă dus din fruntea AUR. Candidează pentru un nou mandat de președinte la congresul partidului din noiembrie
  10. Ce l-a sfătuit Nicușor Dan să facă pe premierul Ilie Bolojan dacă legea privind pensiile magistraților pică la CCR