Social-democrații au stabilit data viitorului Congres. Când este aleasă noua conducere a PSD SURSE

Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit luni, 13 octombrie, începând cu ora 16:00, pentru a stabili data viitorului Congres care va desemna noua conducere a partidului.

Conform G4Media.ro, care citează surse politice, Congresul va avea loc în data de 7 noiembrie.

Interimatul funcției de președinte este asigurat de Sorin Grindeanu din 20 mai 2025, după demisia lui Marcel Ciolacu, care a condus partidul din august 2020.

Grindeanu a rămas deocamdată singurul candidat, după ce Titus Corlățean a anunțat că se retrage acuzând presiuni asupra familiei și jocuri de culise.

"Au trecut două luni de când din acest loc, din fața Parlamentului, am anunțat public angajamentul și dorința mea de a-mi asuma candidatură la președinția Partidului Social-Democrat la viitorul congres.

Au fost două lunii pline, intense de discuții pretutine în țară cu colege și colege de partid. Alternativa pe care am încercat să o ofer: o echipă de oameni pregătiți, educați, cu limb străine, cu credibilitate, care să ofere speranță membrilor, simpatizanților de partid și să relanseze acest partid, nu este fezabilă.

Partidul Social Democrat seamănă tot mai puțin cu un partid politic. Este mai degrabă o entitate cu conținut economic, cu un profil de lideri tranzacționali care preferă să își negocieze, să tranzacționeze propriile interese, influențe, putere, poziții de influență, proiecte și bani. Asta este realitatea.

A vorbi astăzi în PSD despre o viziune politică ideologică de relansare a PSD, de reînnoire, despre valori, despre principii, e un lucru neobișnuit", a spus Corlățean.

