Sorin Grindeanu, atacuri în serie la adresa tuturor: "Domni sau doamne care fac politică pe trotinetă; alți care cred că să guvernezi înseamnă să transmiți pe TikTok"

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 octombrie, la Craiova, că social-democraţii nu au de ce să ia lecţii şi validări de la nişte domni sau doamne care fac politică pe trotinetă sau alţii care cred că să guvernezi înseamnă să transmiţi non-stop live pe TikTok pentru că aceştia n-au făcut niciodată nimic pentru România.

”Partidul Social-Democrat are nevoie de coordonare în acest moment, are nevoie de disciplină şi are nevoie de unitate. Iar Claudiu Manda, prin ceea ce a arătat la dumneavoastră, la PSD Dolj, este omul care ştie să facă toate echipele noastre să funcţioneze, să lucreze împreună şi care să pună ordine în ceea ce înseamnă organizarea partidului.

Trebuie ca PSD-ul să vorbească de acum încolo pe o singură voce şi să acţioneze având un singur obiectiv în minte, rezultate concrete pentru români. Pe mine şi pe noi trebuie să ne intereseze, în primul rând, ce spun românii, ce spun primarii PSD, ce spun consilierii locali PSD, ce spun parlamentarii PSD, ce spun, într-un final, toţi românii că vor de la Partidul Social-Democrat, partidul cel mai important din România”, a declarat Sorin Grindeanu, în conferinţa regională a PSD Dolj.

El a criticat ”unii falşi ideologi care se prefac că nu mai pot de grija PSD-ului”.

Ads

”Vă spun că nu îmi pasă şi nici dumneavoastră n-ar trebuit să vă pese. Pentru că nu ne vor binele, din contră, ne vor răul şi de aceea trebuie să avem grijă să revenim la linia noastră tradiţională. Poate că asta a fost una din greşelile noastre din ultimii ani, pentru că au fost greşeli. Mai ales faptul că am alergat mereu după o validare din partea unora care, de fapt, ne urăsc visceral şi care nu ne-au votat niciodată şi, din dorinţa de a obţine această validare, ne-am îndepărtat de valorile noastre tradiţionale. Eu cred că această perioadă trebuie să se încheie o dată cu Congresul din 7 noiembrie şi trebuie să revenim la linia noastră tradiţională”, a menţionat Sorin Grindeanu.

El a precizat că se ştie cu Claudiu Manda de la TSD şi cu Cosmin Vasile, noul președinte PSD Dolj, şi crede că împreună pot să readucă PSD-ul pe linia corectă.

Ads

”Noi nu avem de ce să luăm lecţii de bună purtare de la nimeni. Noi nu avem de ce să luăm lecţii şi validări de la oameni (..) cred că Olguţa a spus prima oară treaba asta, nişte domni sau doamne care fac politică pe trotinetă şi de la alţii care cred că să guvernezi înseamnă să transmiţi non-stop live pe TikTok şedinţele de guvern sau deciziile pe care le iei. Aceşti oameni n-au făcut niciodată nimic pentru România şi nici nu vor să facă nimic pentru România. Noi, PSD-ul, cu bune şi cu rele, în aceşti ani, am adus România în NATO, am adus România în Uniunea Europeană, iar anul trecut, printr-un efort extraordinar, am adus România în Schengen”, a mai spus Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a mai afirmat că ei au intrat în această guvernare pentru că li s-au promis nişte reforme.

”Din păcate, vedem din partea unor colegi de ai noştri că sunt doar nişte măsuri de austeritate. Nu sunt reforme şi vedem doar scandal în aceste luni, concedierile colective pe care le pun la cale unii şi alţii nu înseamnă reforme, înseamnă concedieri. Faptul că te gândeşti să echilibrezi bugetul şi deficitul cu CASS pentru veteranii de război, CASS pentru foştii deţinuţi politici, CASS pentru tinerele mame, asta nu înseamnă politici economice corecte, sănătoase şi asta nu înseamnă o revenire la nişte indicatori macroeconomici corecţi”, a subliniat Grindeanu.

Ads