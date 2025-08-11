Social-democratul care-l susține pe Titus Corlățean crede că viitorul Congres al PSD este cel al ultimei șanse

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 18:12
337 citiri
Social-democratul care-l susține pe Titus Corlățean crede că viitorul Congres al PSD este cel al ultimei șanse
Congresul PSD din 2024 FOTO PSD

Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc a anunțat luni, 11 august, că susține candidatura lui Titus Corlățeanu la președinția PSD, exprimându-și convingerea că acesta are "forța" de a aduce partidul "la cotele mari de încredere publică ce l-au consacrat".

"Acum 12 ani făceam un pas important în carieră, alegând să intru în politică, convins că numai așa pot să-mi folosesc mai bine pregătirea și experiența în slujba țării. Astfel, am decis să mă alătur PSD și unei echipe care la acea vreme avea capacitatea și calitățile de a schimba în bine drumul României, ceea ce s-a și întâmplat. M-a bucurat vestea că Titus Corlățeanu, colegul și prietenul meu din Senat, și-a anunțat intenția de a candida pentru funcția de președinte al PSD. Îl cunosc bine pe Titus Corlățeanu și cred în forța și dorința sa de a aduce PSD la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat, având în jurul său oameni valoroși, fideli principiilor social-democrate și cu viziuni de succes pentru România", a scris Cazanciuc luni, 11 august, pe Facebook.

El a adăugat că intenționează să contribuie în continuare la dezvoltarea țării și la bunăstarea națiunii.

"Cred că am dovedit prin toată cariera mea publică, trecând prin toate cele trei puteri ale statului, că am adus, prin proiectele mele, nenumărate beneficii României și românilor. Și intenționez să contribui în continuare la dezvoltarea țării și la bunăstarea națiunii", a menționat Robert Cazanciuc.

În opinia sa, viitorul Congres al PSD este cel "al ultimei șanse" a partidului.

"Cred că este știrea verii: Titus Corlățeanu candidează la șefia PSD. Românii vor să creadă din nou în oameni politici, în oameni competenți, în oameni serioși, în oameni dedicați în mod real cetății, în oameni autentici. Titus Corlățeanu este un om autentic. Cred că este ceea ce așteaptă nu doar PSD, ci foarte mulți români. Într-un mediu extrem de complicat, Titus Corlățeanu îl văd că este un autentic, îl văd că își dedică întreaga activitate bunului mers al cetății. Cred că este Congresul ultimei șanse a PSD", a transmis Cazanciuc, într-un mesaj video.

El crede că, dacă proiectul lui Corlățeanu nu va reuși, "întregul proiect social-democrat din România va eșua".

"Dacă vrem, oameni buni, ca statul român să aibă grijă de educație, de sănătate, de oameni în vârstă, cred că trebuie să avem un pilon social-democrat autentic, nu unul de mucava. Voi pune în slujba lui cei 30 de ani de carieră publică și voi pleda pentru ca Titus Corlățeanu să poată câștiga șefia PSD într-un congres în care toată lumea să fie conștientă că este singura șansă și doar împreună putem câștiga", a evidențiat Robert Cazanciuc.

Ciolacu și-a pierdut definitiv fieful. Primarul Buzăului se alătură aripii Corlățean din PSD, care vrea schimbarea actualei conduceri a partidului
Ciolacu și-a pierdut definitiv fieful. Primarul Buzăului se alătură aripii Corlățean din PSD, care vrea schimbarea actualei conduceri a partidului
Primarul Buzăului, Constantin Toma (PSD), una dintre vocile critice din PSD la adresa fostului premier Marcel Ciolacu, a anunțat luni, 11 august, că se alătură aripii din partid condusă de...
Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este bună concurenţa în cadrul formaţiunii, referindu-se la anunţul senatorului Titus Corlăţean că va candida pentru funcţia...
#Congres PSD, #ultima sansa, #Robert Cazanciuc PSD, #titus corlatean , #PSD
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: "Ar fi un scenariu devastator si pentru Romania"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Concurenta pentru CFR Cluj! Vor sa il transfere pe Andrei Coubis

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Social-democratul care-l susține pe Titus Corlățean crede că viitorul Congres al PSD este cel al ultimei șanse
  2. Anunț major din PSD: Gabriela Firea vrea să-i ia locul lui Nicușor Dan
  3. PSD vrea Primăria Capitalei, părăsită de Nicușor Dan după ce a ajuns la Cotroceni. Cum vor decide social-democrații candidatul care va reprezenta partidul
  4. Se ascut cuțitele în interiorul PSD. Grindeanu, prima reacție după ce Corlățean a anunțat că vrea șefia partidului: "Îmi doresc ca discuțiile să nu ducă la slabirea partidului"
  5. Remus Pricopie readuce în discuție „Cazul Dominic Fritz”. Cât este de legal ca un cetățean al unui alt stat să ocupe funcții în administrația locală și centrală a României
  6. PSD, nou atac la adresa USR: „Nu sunteţi în stare să vă depăşiţi condiţia de băieți din spatele blocului!”
  7. Sorin Grindeanu pune două condiții pentru ca PSD să rămână în coaliția de guvernare
  8. România, studiu de caz în Financial Times: „Riscă un nou colaps prin măsurile de austeritate 'esențiale'”
  9. Un lider PSD ar vrea USR afară din coaliție: "PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni, asta să fie limpede"
  10. De ce nu a avut copii Ion Iliescu. Dezvăluirile făcute de fostul președinte al României despre frații săi