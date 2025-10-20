Toți oamenii lui Grindeanu. Liderul PSD și-a făcut lista pentru Congresul partidului din 7 noiembrie: 5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți

Autor: Adrian Zia
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 21:19
307 citiri
Liderul PSD, Sorin Grindeanu FOTO Hepta

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, și-a făcut lista pentru Congresul partidului din data de 7 noiembrie. Cu 19 zile înainte de eveniment, Grindeanu demonstrează că vrea o echipă extinsă de conducere, din care vor face parte nu mai puțin de 5 prim-vicepreședinți și 20 de vicepreședinți.

Potrivit unui document intern obținut de G4Media.ro, secretar general va fi europarlamentarul Claudiu Manda.

Pe listă liderului social-democrat se mai află lideri cu experiență în partid, precum și președinți importanți de organizații județene. Moțiunea lui Sorin Grindeanu se intitulează ”Uniți pentru români. Puternici, doar împreună”.

Până acum, Grindeanu este singurul candidat anunţat pentru funcţia de preşedinte al PSD.

Oamenii lui Sorin Grindeanu pentru Congresul din 7 noiembrie sunt:

Prim-vicepreședinți: Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu, Ionuț-Florin Pucheanu, Corneliu Ștefan

Vicepreședinți: Daniel Băluță, Adrian-Dragoș Benea, Gheorghe Cârciu, Francisk-Iulian Chiriac, Mihnea-Cosmin Costoiu, Vasile Sebastian Dîncu, Andrei Dolineaschi, Marius-Alexandru Dunca, Doina Elena Fedorovici, Gabriela Firea, Adrian-Ionuț Gadea, Aladin-Gigi Georgescu, Dumitrița Gliga, Romeo-Daniel Lungu, Silvia-Claudia Mihalcea, Laurențiu Nistor, Constantin Rădulescu, Gheorghe Șoldan, Adriana-Diana Tușa, Gabriel-Valer Zetea

"Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale", a anunțat Grindeanu într-un mesaj postat pe Facebook, în după-amiaza zilei de 13 octombrie 2025.

