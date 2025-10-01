România, lăudată în Congresul SUA. "Toți experții care au luat cuvântul și care au fost audiați în această zi au vorbit la superlativ"

România a fost lăudată în Congresul SUA pentru progresele și contribuțiile sale la securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre. Oficialii americani și experții audiați în Senatul Statelor Unite au subliniat rolul strategic al țării noastre în domeniul apărării, energiei și securității, evidențiind inclusiv investițiile în infrastructura militară și eforturile pentru independența energetică.

Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, a declarat că strategia SUA la Marea Neagră a fost dezbătută în Senatul american, iar România a fost menționată în termeni pozitivi, arată Antena 3 CNN.

"Această audiere a fost un moment extrem de bun de a vorbi despre ce face România în regiune, care sunt inițiativele și din punct de vedere al securității, și din punct de vedere al energiei, și a dovedit că acest interes în privința Mării Negre nu a fost abandonat, pentru că a existat un proiect de lege care a fost votat de Congresul Statelor Unite și care a fost promulgat de fostul președinte Biden privind prosperitatea și securitatea Mării Negre, iar odată cu instalarea noii administrații Trump, au existat voci care au spus că această strategie este moartă și nu există niciun interes pentru revitalizarea ei. Ei bine, acest subcomitet pentru Europa din Congresul Statelor Unite a făcut acest gest și a arătat că regiunea Mării Negre are o importanță strategică și securitatea și stabilitatea acestei regiuni a Mării Negre sunt esențiale nu doar pentru România, ci și pentru Statele Unite și pentru întreaga Europă", a declarat Muraru.

Ambasadorul României spune că s-a vorbit "la superlativ" despre România

"Aici s-a vorbit astăzi în termeni foarte pozitivi despre România. Nu doar președintele Subcomitetului pentru Europa din Senatul american, cât și vicepreședintele acestui comitet, dar și toți experții care au luat cuvântul și care au fost audiați în această zi au vorbit la superlativ despre progresele pe care le-a făcut România și despre contribuția României în această regiune, despre coridorul vertical, despre cum încercăm să devenim independenți energetic, cât de importante sunt investițiile în apărare, cum România construiește cea mai mare bază militară din Europa din propriile resurse, și toate aceste lucruri s-au văzut. Contează și arată un interes important, mai ales acum când se vorbește despre această revizuire a posturii globale a Statelor Unite în privința trupelor americane din întreaga lume", a declarat ambasadorul Andrei Muraru.

El a mai afirmat că România este pe drumul cel bun și are multe oportunități în față, subliniind importanța promovării proiectelor strategice.

"Eu cred că suntem pe drumul cel bun și avem foarte multe oportunități în fața noastră. Este ca un apel către noi toți, către liderii noștri politici, să ne asumăm rolul de custozi ai acestui loc special – Marea Neagră. Sigur, promovând proiectele noastre și, mai ales, uitându-ne cu foarte multă ambiție și cu surprindere pozitivă către viitor", a încheiat ambasadorul Andrei Muraru.

