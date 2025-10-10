Business Focus: Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Kelemen Hunor îl ia peste picior pe Sorin Grindeanu: ”Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da”

Autor: Maria Mora
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 14:26
Kelemen Hunor îl ia peste picior pe Sorin Grindeanu: ”Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da”
Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD FOTO Hepta

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a transmis liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, în deschiderea celui de-al 17-lea congres al UDMR, că speră că cele două partide vor continua colaborarea. Cu această ocazie, liderul UDMR l-a luat ușor peste picior pe cel al social-democraților, spunând că nu acesta este congresul la care să aibă emoții.

”Cu PSD iarăși avem o colaborare lungă și, începând cu Adrian Năstase, toți președinții au înțeles că comunitatea noastră, comunitatea maghiară (…) construim împreună cu românii această țară. Sorin, îți mulțumesc că ești alături de noi la congresul nostru”, a declarat, vineri, 10 octombrie, Kelemen Hunor, în discursul din deschiderea Congresului UDMR.

Adresându-se liderului interimar al PSD, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a afirmat: ”Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da”.

”PSD se pregătește de alegeri și sper că vom continua colaborarea de fiecare dată așa cum am făcut de fiecare dată, așa cum am făcut, bazat pe respect. Succes în Congresul pe care urmează să-l organizați!”, a mai declarat Kelemen Hunor.

PSD urmează să aibă congres pentru a-și alege structurile de conducere, dar data nu a fost încă stabilită cu exactitate.

UDMR s-a reunit, vineri, în județul Cluj pentru cel de-al 17-lea Congres.

