Controverse la congresul UDMR, după ce Viktor Orban a petrecut la Cluj: Nicușor Dan nu mai participă, Sorin Grindeanu a ieșit din sală când se intona imnul secuiesc

Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află zilele acestea în județul Cluj, unde are loc congresul UDMR și unde va susține un discurs. Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va mai participa la congres, potrivit surselor Antena 3 CNN, iar la intonarea imnului Ținutului Secuiesc, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală.

Nicușor Dan ar fi urmat să ia parte la întâlnire, alături de ceilalți lideri din coaliție, inclusiv Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu și să țină un discurs.

Din partea USR participă ministrul Economiei, Radu Miruță.

În deschiderea Congresului s-au intonat imnul Ungariei, imnul Ținutului Secuiesc și apoi imnul României. Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, însă premierul Ilie Bolojan a rămas la eveniment.

Cu o seară înainte de congres, Viktor Orban a fost filmat într-un restaurant din Cluj-Napoca în timp ce petrecea, cu un pahar în mână, și cânta un cântec în limba maghiară alături de câteva persoane apropiate.

Potrivit Cluj24, Orban cânta versurile unei piese maghiare populare, care în română se traduc: „Noi nu plecăm de aici”.

”Un cântec tradițional”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a clarificat pentru Antena 3 CNN că acel cântec pe care Orban l-a cântat împreună cu prietenii săi, în localul respectiv, este unul tradițional, care se cântă la finalul petrecerilor.

„În Transilvania, și românii, și maghiarii, când se termină un chef, cântă această melodie”, a spus Kelemen Hunor.

Congresul UDMR are loc vineri, 10 octombrie, în localitatea Juc-Herghelie din județul Cluj.

