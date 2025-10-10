Controverse la congresul UDMR, după ce Viktor Orban a petrecut la Cluj: Nicușor Dan nu mai participă, Sorin Grindeanu a ieșit din sală când se intona imnul secuiesc

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 11:44
471 citiri
Controverse la congresul UDMR, după ce Viktor Orban a petrecut la Cluj: Nicușor Dan nu mai participă, Sorin Grindeanu a ieșit din sală când se intona imnul secuiesc
Congres UDMR Foto: Facebook

Premierul Ungariei, Viktor Orban, se află zilele acestea în județul Cluj, unde are loc congresul UDMR și unde va susține un discurs. Președintele Nicușor Dan a anunțat că nu va mai participa la congres, potrivit surselor Antena 3 CNN, iar la intonarea imnului Ținutului Secuiesc, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit din sală.

Nicușor Dan ar fi urmat să ia parte la întâlnire, alături de ceilalți lideri din coaliție, inclusiv Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu și să țină un discurs.

Din partea USR participă ministrul Economiei, Radu Miruță.

În deschiderea Congresului s-au intonat imnul Ungariei, imnul Ținutului Secuiesc și apoi imnul României. Sorin Grindeanu a ieșit din sală când s-a intonat imnul secuiesc, însă premierul Ilie Bolojan a rămas la eveniment.

Cu o seară înainte de congres, Viktor Orban a fost filmat într-un restaurant din Cluj-Napoca în timp ce petrecea, cu un pahar în mână, și cânta un cântec în limba maghiară alături de câteva persoane apropiate.

Potrivit Cluj24, Orban cânta versurile unei piese maghiare populare, care în română se traduc: „Noi nu plecăm de aici”.

”Un cântec tradițional”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a clarificat pentru Antena 3 CNN că acel cântec pe care Orban l-a cântat împreună cu prietenii săi, în localul respectiv, este unul tradițional, care se cântă la finalul petrecerilor.

„În Transilvania, și românii, și maghiarii, când se termină un chef, cântă această melodie”, a spus Kelemen Hunor.

Congresul UDMR are loc vineri, 10 octombrie, în localitatea Juc-Herghelie din județul Cluj.

Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Bugetarii care n-au mai primit salariu de 3 luni. Bolojan, pus la zid. Se cere intervenția președintelui
Cartel Alfa afirmă, într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Nicuşor Dan, că restanţele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcţiilor DGASPC Maramureş şi DGASPC...
Ar accepta Nicușor Dan un guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Ludovic Orban, noul consilier prezidențial
Ar accepta Nicușor Dan un guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Ludovic Orban, noul consilier prezidențial
Ludovic Orban, noul consilier prezidențial al președintelui României, spune că Nicușor Dan nu este un președinte „prea activ”, în sensul în care să „sară” peste competențele...
#congres UDMR, #Viktor Orban, #Nicusor Dan, #Sorin Grindeanu , #stiri Viktor Orban
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Donald Trump ameninta Spania cu excluderea din NATO. Ce-i reproseaza guvernului Sanchez
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Profesore, ce masina ai?". Radu Paraschivescu l-a lasat "masca" pe Ilie Dumitrescu si si-a explicat alegerea: "M-am obisnuit"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dragnea se urcă pe valul conspiraționist și vorbește despre planuri secrete de „acaparare a României”. „Sărăcirea populației a început și urmează mai rău”
  2. Controverse la congresul UDMR, după ce Viktor Orban a petrecut la Cluj: Nicușor Dan nu mai participă, Sorin Grindeanu a ieșit din sală când se intona imnul secuiesc
  3. Ar accepta Nicușor Dan un guvern PSD-AUR? Răspunsul lui Ludovic Orban, noul consilier prezidențial
  4. Resetarea clasei politice, condiție obligatorie pentru aplicarea reformelor economice întârziate de prea mult timp
  5. ”Un război hibrid început cu mult timp în urmă”. În 2021, pagina “Premierul nostru Călin Georgescu” răspândea aceleași mesaje ultranaționaliste ca Sputnik
  6. Douglas Anderson, investitor american apropiat de Călin Georgescu, implicat în construcția Aeroportului București-Sud. Legăturile sale cu Rusia
  7. Viktor Orban, surprins la o petrecere într-un local din Cluj-Napoca. Versurile cântate de premierul maghiar VIDEO
  8. Ce șanse sunt să fie organizate alegerile noului primar al Capitalei anul acesta. Bolojan a anunțat termenul limită până la care coaliția poate ajunge la un acord
  9. Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Răspunsul dat de Oana Țoiu după discuțiile cu șeful diplomației SUA
  10. Ce nu înțeleg cei de la Putere: „Este semnalul unui faliment. Să nu ne mire că actori externi profită să destabilizeze România” ANALIZĂ