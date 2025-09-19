Grupările din PSD împotriva actualei conduceri. Are Grindeanu concurență la șefia partidului? „Nu este sigur de victorie”

Sunt lupte interne în Partidul Social Democrat înainte de definitivarea conducerii, care este interimară încă din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Sorin Grindeanu a dat semnalul că își pregătește terenul pentru o bătălie cu mize chiar pentru viitorul partidului.

Determinat să-și securizeze majoritatea înaintea congresului amânat din această toamnă, liderul PSD a făcut mutări în structurile de conducere ale Camerei Deputaților: l-a înlocuit pe Daniel Suciu din funcția de vicepreședinte cu Natalia Intotero, fost ministru al Familiei și lider influent al organizației PSD Hunedoara – filială capabilă să livreze un număr consistent de delegați la congres – și l-a demis pe Mitică Mărgărit din funcția de chestor, o lovitură directă pentru organizația PSD Galați, controlată de eurodeputatul Dan Nica și primarul Ionuț Pucheanu, unul dintre criticii vocali ai lui Grindeanu, care ar putea sprijini candidatura senatorului Titus Corlățean la șefia PSD. În locul lui Mărgărit, a fost numită Simona Bucura Oprescu, fost ministru al Muncii și reprezentantă a PSD Argeș, filială cu greutate națională.

Pe fondul acestor mișcări, Gheorghe Șoldan, contestatar al lui Paul Stănescu și al grupării care îl susține pe Sorin Grindeanu, se profilează ca un lider emergent cu ambiții mari. Într-un singur an, a trecut de la statutul de parlamentar discret la cel de lider regional influent, iar surse politice susțin că Grindeanu îl sprijină pentru funcția de prim-vicepreședinte, tocmai pentru a-i tempera o eventuală candidatură la șefia partidului. Șoldan conduce o grupare de tineri parlamentari, primari și șefi de Consilii Județene, considerată „puternică și foarte influentă”, ceea ce îl transformă într-un actor-cheie în bătălia pentru puterea din PSD.

Consultantul politic Cristian Hrițuc a făcut o analiză pentru Ziare.com privind tensiunile din interiorul PSD, amânarea congresului partidului și posibila concurență a lui Sorin Grindeanu la șefia formațiunii.

„Grindeanu nu este sigur pe victorie”

Cristian Hrițuc susține că, deși în acest moment Titus Corlățean nu reprezintă un pericol major pentru actualul lider, acesta ar putea deveni vocea unei tabere care cere ieșirea de la guvernare.

„Momentan nu văd un pericol în Titus Corlățean, care, din câte știu eu, nu are mare tracțiune în interiorul partidului între un establishment care poate pune într-adevăr probleme. Dar este clar că nici Grindeanu nu este sigur pe victorie. Dacă ne uităm la Corlățean observăm că el susține mai mult o ieșire de la guvernare”, a punctat Cristian Hrițuc pentru Ziare.com.

Miniștrii care subminează coaliția

Analistul Cristian Hrițuc remarcă faptul că Sorin Grindeanu se află într-o poziție delicată, prins între mai multe grupări cu interese diferite. În opinia consultantului politic, situația complicată din interiorul PSD îl obligă pe Grindeanu să facă tot mai multe concesii, ceea ce amplifică tensiunile și în guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Grindeanu este prins între tabăra proprie de susținători care nu sunt de acord cu măsuri dure care duc la o scădere a ratingului politic și mai este o tabără identificată, în care o să observați foști miniștri din Guvernul Ciolacu care au adus bugetul țării în rahat și deficitul la fel. Acești foști miniștri, Câciu, Budăi, toți aceștia nu fac altceva decât să submineze această coaliție și acest guvern. Deci, practic, din punctul meu de vedere, Grindeanu are o misiune foarte grea în interiorul PSD și, după cum se vede, cedează din ce în ce mai mult teren și contribuie la escaladarea luptei în conflictul lui cu Ilie Bolojan”, a mai spus Cristian Hrițuc în analiza sa pentru Ziare.com.

