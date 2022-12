Ironia unui congresman american la adresa lui Putin. ”Confruntarea dintre NATO și Rusia va fi ca o adevărată operațiune de trei zile”

Adam Kinzinger, congresmanul american din partea Partidului Republican, a declarat că, în cazul unei ciocniri pe scară largă între Rusia și NATO,aceasta ar arăta într-adevăr ca o „operațiune specială de trei zile”.

Politicianul l-a ”trollat” pe Vladimir Putin cu faimosul său slogan despre „luarea Kievului în 3 zile”.

Membrul Camerei Reprezentanților a sugerat în mod ironic că Rusia va fi terminată rapid. El a răspuns cu umor la un tweet în care se întreba de ce NATO nu a învins încă Rusia.

Mass-media rusă încearcă în mod activ să-și convingă cetățenii că soldații săi luptă cu NATO pe teritoriul Ucrainei, fără ca acest lucru să se fi întâmplat în realitate.

"Sper că aceasta este o glumă. Confruntarea dintre NATO și Rusia va fi ca o adevărată operațiune de trei zile", a scris congresmanul.

Kinzinger a sprijinit activ Ucraina pe tot parcursul conflictului cu Rusia.

I’m hoping this is a joke. NATO vs Russia would be like a real three day operation. https://t.co/kf53SJhWE8