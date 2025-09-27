Congresmanul american Michael Turner spune că incursiunile dronelor în spațiul aerian al României reprezintă „o amenințare clară la adresa NATO și a stabilității regiunii”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 21:36
Michael Turner FOTO Facebook/ Michael Turner

Recentele provocări ale Rusiei, inclusiv incursiunile dronelor în spațiul aerian al Poloniei și României și încălcările spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, demonstrează o amenințare clară și prezentă la adresa NATO și a stabilității regiunii, a declarat congresmanul american Michael Turner, conform paginii sale de internet.

Michael Turner a condus o delegație republicano-democrată a Congresului în Ucraina, Polonia și Germania, unde a primit informări și rapoarte la fața locului privind impactul devastator al războiului Rusiei asupra Ucrainei și implicațiile sale mai largi pentru NATO și securitatea europeană.

La întoarcerea din această călătorie, el i-a cerut președintelui Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, să includă pe agenda plenului Camerei Legea privind sancționarea Rusiei din 2025 (H.R. 2548), pentru examinare imediată.

Necesitatea adoptării acestei legi nu poate fi supraestimată, având în vedere recentele provocări din partea Rusiei, inclusiv incursiunea unor drone în spațiul aerian al Poloniei și României și încălcarea spațiului aerian estonian de către avioane de vânătoare, care reprezintă o amenințare clară și reală pentru NATO și pentru stabilitatea din regiune, a subliniat Turner la 24 septembrie.

'Tocmai m-am întors din Ucraina și vă scriu pentru a solicita în mod clar examinarea imediată în Cameră a proiectului de lege H.R. 2548, Legea privind sancțiunile împotriva Rusiei din 2025. Adoptarea acestei legi nu numai că va consolida unitatea celor două partide, dar va asigura și forța juridică și claritatea strategică necesare pentru a susține politica președintelui și pentru a se asigura că Statele Unite își demonstrează puterea în confruntarea cu războiul ilegal al Rusiei', a declarat congresmanul Michael Turner, reprezentant al districtului 10 din statul Ohio.

H.R. 2548 este un proiect de lege complex, menit să riposteze direct la agresiunea rusă prin introducerea de sancțiuni economice și financiare severe împotriva oficialilor ruși, oligarhilor, instituțiilor statului și celor care finanțează războiul ilegal al președintelui rus, Vladimir Putin.

Legislația prevede, de asemenea, tarife și sancțiuni comerciale severe, cum ar fi interzicerea importului de uraniu și resurse energetice din Rusia, precum și competența de a impune sancțiuni oricărui partener comercial care încearcă să slăbească sau să eludeze aceste sancțiuni. În plus, proiectul de lege conține măsuri de declanșare automată, care asigură o reacție rapidă la orice acțiuni ostile ulterioare ale Rusiei, inclusiv refuzul negocierilor de pace, încălcarea acordurilor sau noi invazii.

Președintele Donald Trump este un susținător fervent al intensificării presiunii economice asupra Rusiei pentru a pune capăt invaziei acesteia în Ucraina. El subliniază că sancțiunile impuse de SUA și aliații săi sunt esențiale pentru a-l constrânge pe Putin să negocieze și promite să furnizeze Ucrainei sisteme de rachete Patriot fabricate în SUA, finanțate de NATO și UE, pentru a-i consolida apărarea. Președintele Trump continuă să colaboreze strâns cu partenerii din NATO și UE pentru a promova o strategie coordonată de sancțiuni menită să submineze exporturile rusești de petrol și finanțarea războiului.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat această abordare, subliniind importanța unei presiuni economice necruțătoare din partea aliaților pentru a înfrânge intransigența Moscovei.

