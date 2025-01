Fiica lui Connect-R a împlinit 11 ani. Cum arată acum micuța Maya și ce surpriză i-a făcut Misha de ziua ei VIDEO

Fiica lui Connect-R a împlinit 11 ani, iar părinții i-au organizat o petrecere la un loc de joacă, unde alături i-a avut pe cei din familie, dar și pe prietenii de la școală. Maya este domnișoară în toată regula și își moștenește părinții la capitolul pasiuni. Fiica lui Connect-R își dorește să devină artistă.

Fiica lui Connect-R a împlinit 11 ani

„Am sărbătorit la un loc de joacă, nu a fost ceva special, dar, având în vedere că în anii trecuți o duceam mereu undeva în vacanță, nu și-a mai sărbătorit ziua cu copiii de câțiva ani. Am fost în familie, Maya și-a chemat prietenii și colegii din clasă. Ea este înnebunită după tot ce înseamnă animeuri, manga, figurine, cărți, asta și-a dorit cel mai mult. A primit cadouri drăguțe, haine, a început să mai primească și cadouri de domnișoară, tot felul de parfumuri, luciuri de buze, cutiuțe de bijuterii, produse de îngrijire corporală.

Trecând peste aspectul fizic, pentru că mi se pare că s-a înălțat foarte tare și că s-a dezvoltat foarte mult, Maya de mică mi s-a părut înțeleaptă, nu neapărat acum, pentru vârsta ei. De mică a fost un copil super matur în gândire și înțelept și liniștit. Vorbesc cu ea super deschis și mă înțeleg cu ea ca și cu un adult. Este super înțeleaptă și matură pentru vârsta ei. Într-un cuvânt, eu nu eram așa la vârsta ei. E un copil super bun!”, a povestit Misha despre ziua Mayei.

Maya vrea să devină cântăreață K-pop

În ceea ce privește viitorul profesional, Maya și-a trasat deja pașii și își dorește să ajungă în Coreea, căci vrea să devină neapărat cântăreață K-pop. Misha a dezvăluit că fiica ei și a lui Connect-R este atrasă de cultura asiatică și că își dorește să o exploreze. De altfel, Maya, care are aceeași pasiune ca și părinții ei, adică muzica, studiază acest domeniu la un liceu din Capitală.

Ads

„Maya face muzică în continuare, este la liceul de muzică, la pian, dar, dacă o întrebi ce vrea să se facă, spune cântăreață de K-pop și că vrea să se mute în Coreea. Ea mereu îmi spune: “Când o să fiu mare o să mă mut în Coreea și o să fiu cântăreață de K-pop! Este înnebunită de tot ce înseamnă zona asta de artiști de K-pop și toată această cultură.

Cu cât crește cu atât își dorește să petrecem mai puțin timp împreună. Este în perioada de preadolescentă în care vrea să stea cu fetele, să vorbească cu ele. Înainte petreceam mai mult timp împreună. Nu mai vrea să facem chestii de copii. La film îi place să mai ieșim, la mall. A crescut. Acum are păreri și doleanțe, nu o mai îmbrac cu ce vreau eu. Are stilul ei, numai cu pantaloni largi, adidași, bocanci, tricouri largi, are stilul ei și doar îi mai dau câte o părere, nu mă mai bag. Este un copil super bun și e ascultătoare”, a declarat Misha pentru Click!

Ads

Ads