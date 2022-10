Nepotul lui John F. Kennedy s-a înrolat în secret în armata ucraineană: ”Eram dispus să mor acolo”

Conor Kennedy, băiatul fostului senator și procuror general al SUA Robert F. Kennedy şi nepotul lui John F. Kennedy, a dezvăluit pe Instagram că s-a înrolat în secret în armata ucraineană.

Acesta susține că a fost ”profund mișcat” de ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și că a vrut să ajute, drept urmare s-a dus direct la ambasada pentru a se înrola. De asemenea, povestește că doar două persoane au știut care este numele lui adevărat.

”Această poveste iese la iveală, așa că vreau să spun partea mea întâi și să îi încurajez și pe alții să se implice. (...) Nu am vrut ca familia și prietenii să își facă griji și nu am vrut să fiu tratat diferit acolo. Nu aveam experiență militară și nu trăgeam prea grozav, dar puteam să car lucruri grele și am învățat repede. Eram dispus să mor acolo.

Timpul petrecut acolo nu a fost lung, dar am văzut și simțit multe. Este înfricoșător. (...) Prietenii pe care mi i-am făcut acolo știu de ce am fost nevoit să mă întorc acasă. Știu că sunt norocos că m-am întors, dar mi-aș asuma aceleași riscuri din nou.

Acest război, ca toate celelalte, este îngrozitor. Oamenii pe care i-am întâlnit au fost cei mai curajoși pe care i-am cunoscut vreodată. Colegii mei sunt adevărați luptători pentru libertate. La fel și cetățenii pe care i-am cunoscut, dintre care mulți au pierdut totul. Ei știu că acesta nu este un război între egali, este o revoluție. Acest război va modela soarta democrației în acest secol”, a scris Conor Kennedy pe Instagram.

Ads

Ads