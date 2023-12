Conor McGregor va anunţa un meci la 1 ianuarie: Va fi cea mai mare revenire din istoria sportului

Conor McGregor, care nu a mai evoluat din 2021, afirmă pe reţelele de socializare că va anunţa o "luptă" pe 1 ianuarie şi că va fi "cea mai mare revenire din istoria sportului".

"Cea mai mare revenire din istoria sportului", a scris el pe contul său X (Twitter). "Voi anunţa data meciului meu şi adversarul meu în ziua Anului Nou 2024", a mai postat el.

Conor McGregor, în vârstă de 35 de ani, a luptat ultima dată în meciul pierdut în faţa lui Dustin Poirier, în iulie 2021. De atunci, zvonurile privind o revenire au circulat în mod regulat.

Şeful UFC (Ultimate Fighting Championship), Dana White, care visează la o revenire pentru mult aşteptatul UFC 300 din aprilie anul viitor, a confirmat recent existenţa unor negocieri cu Conor McGregor: "Vom găsi o soluţie. Suntem în discuţii".

Dar nu este exclus ca revenirea lui Conor McGregor în competiţie să aibă loc în afara UFC. "Saudiţii vorbesc cu mine să mă lupt cu Manny Pacquiao", a declarat el recent pe reţelele de socializare, sugerând că nu ar fi imposibil pentru el să participe la un meci de box foarte profitabil.

