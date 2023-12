Veste minunată pentru luptătorul Conor McGregor: "Încă un băiat voinic şi sănătos”

Luptătorul Conor McGregor şi logodnica sa, Dee Devlin, au anunţat în social media că li s-a născut al patrulea copil.

În vârstă de 35 de ani, fostul campion UFC a anunţat: "Încă un băiat voinic şi sănătos a venit pe lume", a transmis miercuri, pe Instagram, câteva imagini din spital. “Dee, eşti eroina mea'”.

El a precizat că atât mama, cât şi copilul "se simt extraordinar".

Numele băiatului încă nu este cunoscut, dar se aşteaptă ca acesta să fie dezvăluit în orice moment în următoarele două zile.

Conor şi Dee mai au împreună trei copii: Conor Jr. în vârstă de şase ani, Croia, în vârstă de patru ani, şi Rian, în vârstă de doi ani. Croia este singura fiică a cuplului.

Skin to skin 🥰🙏 another chunky healthy boy into the world. Dee you are my hero ❤️ pic.twitter.com/QYJ7J1USXD