Ce mesaj i-a transmis Conor McGregor lui Donald Trump la Casa Albă

Luptătorul MMA, Conor McGregor, s-a întâlnit, luni, la Casa Albă, cu preşedintele Donald Trump. Irlandezul s-a dus în Biroul Oval cu partenera sa Dee Devlin şi cei patru copii ai lor, Conor Jack Jr., Croía Mairéad, Rían şi Mack.

La întâlnire a fost prezent şi patronul Tesla şi X, Elon Musk, cel care conduce Departamentul de Eficienţă Guvernamentală (DOGE).

Luptătorul irlandez i-a spus preşedintelui american că “etica muncii sale este inspiratoare“. “Şi a ta la fel“, i-a răspuns Trump.

Înainte de întâlnire, care a avut loc cu ocazia zilei Sfântului Patrick, McGregor a afirmat că doreşte să discute cu Trump despre problema imigraţiei ilegale din Irlanda.

„Ceea ce se întâmplă în Irlanda este o farsă”, a spus el înainte de întâlnire. „Guvernul nostru este un guvern al acţiunii zero cu responsabilitate zero”.

McGregor a avertizat că „Irlanda este pe punctul de a-şi pierde identitatea” din cauza „rahatului imigraţiei ilegale”.

McGregor (36 de ani) este o figură controversată în Irlanda după ce o femeie care l-a acuzat că a violat-o a câştigat procesul civil şi a primit despăgubiri de peste 200.000 de lire sterline.

De asemenea, McGregor a pledat vinovat pentru agresarea unui bărbat într-un pub din Dublin în 2019 şi a făcut obiectul mai multor alte acuzaţii de agresiune şi agresiune sexuală.

Postările sale pe reţelele de socializare au fost, de asemenea, legate de revoltele din Dublin din 2023. Poliţia irlandeză ar fi investigat postările lui McGregor pentru presupusă incitare la ură în legătură cu revoltele.

McGregor, poreclit Notorious, a devenit cunoscut în întreaga lume pentru câştigarea mai multor campionate UFC.

