Conor McGregor nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei. Motivul invocat de starul MMA

Starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), Conor McGregor, a anunţat, luni, că îşi retrage candidatura la alegerile prezidenţiale prevăzute în ţara sa în octombrie, după ce a luat în considerare public, pentru o perioadă, posibilitatea de a candida.

Într-un mesaj lung publicat pe X, el a declarat că a luat această decizie „după o reflecţie îndelungată şi după ce s-a consultat cu familia sa”. El a asigurat că „angajamentul său faţă de Irlanda nu se opreşte aici” şi a contestat legea electorală, care impune sprijinul a 20 de membri ai Parlamentului sau a patru autorităţi locale pentru validarea unei candidaturi.

McGregor, figura de frunte a mişcării anti-imigraţie din Irlanda, a denunţat un „deficit democratic împotriva voinţei poporului irlandez”, în special al „irlandezilor uitaţi” care se simt abandonaţi şi ignoraţi de politica woke a sistemului actual. „Există acum o mişcare foarte vizibilă şi foarte activă de patrioţi irlandezi care se întorc la originile noastre culturale şi istorice şi caută să păstreze şi să protejeze modul nostru de viaţă irlandez (...). Acest val nu poate fi oprit!”, a adăugat el.

Supranumit „The Notorious”, el a fost primit cu onoruri în luna martie la Casa Albă de către Donald Trump, cu ocazia zilei de Sfântul Patrick. Sportivul a fost condamnat în noiembrie anul trecut într-un proces civil într-un caz de viol. El a fost, de asemenea, atacat în faţa justiţiei civile federale americane de o femeie care l-a acuzat că a agresat-o sexual în Miami în iunie 2023.

Alegerile prezidenţiale irlandeze vor avea loc pe 24 octombrie pentru a găsi un succesor lui Michael Higgins, care ocupă această funcţie în principal onorifică din 2011.

Trei candidaţi şi-au confirmat deja candidatura: Catherine Connolly (stânga), Jim Gavin, din Fianna Fail, şi Heather Humphreys, din Fine Gael, două partide din coaliţia de centru-dreapta aflată la putere.

Pe lângă McGregor, şi alte personalităţi şi-au exprimat interesul pentru această funcţie înainte de a se retrage, cum ar fi muzicianul Bob Geldof.

