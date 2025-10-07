Consilierii demiși de Nicușor Dan, recompensați cu alte funcții. Unde vor fi trimiși Cristian Diaconescu, Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE

Șapte consilieri ai președintelui României, Nicușor Dan, au fost demiți luni, 6 octombrie, în contextul schimbărilor făcute în cadrul Administrației Prezidențiale. Unii dintre aceștia vor primi însă posturi importante de ambasadori ai României.

Astfel, Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidențial la Departamentul Securității Naționale, va fi trimis ambasador în Turcia, susțin surse politice pentru News.ro. Luminița Odobescu, consilier prezidențial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid.

Cei doi își vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie, la cerere, decretele în acest sens fiind semnate luni de președintele Nicușor Dan, care a anunțat și noi numiri.

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloș este vehiculat în MAE pentru un post de ambasador al României la UE. În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul președinte Klaus Iohannis în 2021.

Și Andrei Țărnea, în prezent purtător de cuvânt al MAE, va fi trimis ca ambasador, dar încă negociază destinația, susțin sursele citate.

De asemenea, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ar urma să fie rechemat în țară în această toamnă. Muraru a anunțat conducerea MAE că își va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la București.

Cine sunt noii consilieri

Administrația Prezidențială a prezentat luni, 6 octombrie, lista cu noii consilieri pe care președintele Nicușor Dan îi va avea alături la Palatul Cotroceni. Printre aceștia se numără foști diplomați de carieră, avocați și experți în domeniul financiar și al comunicării, precum și nume sonore precum Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, și președintele PMP, Eugen Tomac.

De asemenea, în lista de noi consilieri de la Cotroceni figurează și nume vehiculate anul acesta pentru preluarea șefiei serviciilor secrete.

Mulți dintre cei care fac parte din noua echipă a lui Nicușor Dan au făcut parte și din echipa sa de la Primăria Capitalei sau au colaborat cu acesta pe parcursul celor două mandate.

Numărul actual de consilieri numiți este 16, față de 11, în vechea configurație de la Cotroceni.

