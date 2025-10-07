Consilierii demiși de Nicușor Dan, recompensați cu alte funcții. Unde vor fi trimiși Cristian Diaconescu, Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE

Autor: Maria Mora
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 10:32
3489 citiri
Consilierii demiși de Nicușor Dan, recompensați cu alte funcții. Unde vor fi trimiși Cristian Diaconescu, Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Șapte consilieri ai președintelui României, Nicușor Dan, au fost demiți luni, 6 octombrie, în contextul schimbărilor făcute în cadrul Administrației Prezidențiale. Unii dintre aceștia vor primi însă posturi importante de ambasadori ai României.

Astfel, Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidențial la Departamentul Securității Naționale, va fi trimis ambasador în Turcia, susțin surse politice pentru News.ro. Luminița Odobescu, consilier prezidențial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid.

Cei doi își vor încheia mandatele la Cotroceni începând cu 1 noiembrie, la cerere, decretele în acest sens fiind semnate luni de președintele Nicușor Dan, care a anunțat și noi numiri.

De asemenea, fostul premier Dacian Cioloș este vehiculat în MAE pentru un post de ambasador al României la UE. În prezent, postul este ocupat de Iulia Matei, numită de fostul președinte Klaus Iohannis în 2021.

Și Andrei Țărnea, în prezent purtător de cuvânt al MAE, va fi trimis ca ambasador, dar încă negociază destinația, susțin sursele citate.

De asemenea, ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, ar urma să fie rechemat în țară în această toamnă. Muraru a anunțat conducerea MAE că își va încheia cariera diplomatică odată cu misiunea din America, urmând să se înregimenteze politic la București.

Cine sunt noii consilieri

Administrația Prezidențială a prezentat luni, 6 octombrie, lista cu noii consilieri pe care președintele Nicușor Dan îi va avea alături la Palatul Cotroceni. Printre aceștia se numără foști diplomați de carieră, avocați și experți în domeniul financiar și al comunicării, precum și nume sonore precum Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, și președintele PMP, Eugen Tomac.

De asemenea, în lista de noi consilieri de la Cotroceni figurează și nume vehiculate anul acesta pentru preluarea șefiei serviciilor secrete.

Mulți dintre cei care fac parte din noua echipă a lui Nicușor Dan au făcut parte și din echipa sa de la Primăria Capitalei sau au colaborat cu acesta pe parcursul celor două mandate.

Numărul actual de consilieri numiți este 16, față de 11, în vechea configurație de la Cotroceni.

Eugen Tomac anunță planurile președinției pentru Diaspora: ”Românii care locuiesc peste hotare să se poată implica în dezvoltarea economică și socială a României”
Eugen Tomac anunță planurile președinției pentru Diaspora: ”Românii care locuiesc peste hotare să se poată implica în dezvoltarea economică și socială a României”
Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan pentru relația cu românii de pretutindeni, a dezvăluit prioritățile Președinției pentru relația României cu Diaspora....
Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
Ludovic Orban, numit luni, 6 octombrie, în funcția de consilier al lui Nicușor Dan pe politică internă, a precizat că a fost mereu un susținător al actualului președinte, atât la...
#consilier prezidential, #demitere consilieri, #Nicusor Dan, #Cristian Diaconescu, #Dacian Ciolos, #Luminita Odobescu , #consilier
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Tradarea a venit la final": Cum l-a fortat Donald Trump pe Benjamin Netanyahu sa accepte planul sau pentru oprirea razboiului din Gaza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Eugen Tomac anunță planurile președinției pentru Diaspora: ”Românii care locuiesc peste hotare să se poată implica în dezvoltarea economică și socială a României”
  2. Cum explică Ludovic Orban numirea sa în funcția de consilier prezidențial. „Pregătire și experiență destul de vastă în activitatea politică”
  3. ”PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative”. Politolog: Cooptarea social-democraților la guvernare a fost o eroare
  4. Consilierii demiși de Nicușor Dan, recompensați cu alte funcții. Unde vor fi trimiși Cristian Diaconescu, Luminiţa Odobescu şi Dacian Cioloş SURSE
  5. Un fost ministru PSD critică măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, după ce a scăzut consumul populației. "Domnule premier, haideți să schimbăm macazul!"
  6. Scandalul dintre Becali și George Simion a ajuns la un nou episod. ”Băi, piticanie, dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat”
  7. Călin Georgescu, așteptat astăzi la Poliția Buftea pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la președinție este trimis în judecată în două dosare
  8. Olguţa Vasilescu acuză Guvernul că interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. „Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”
  9. Ședință crucială a coaliției de guvernare: Partidele decid câți funcționari din primării vor fi concediați
  10. Candidat unic PSD-PNL-USR la București, misiune imposibilă. Particularitatea acestor alegeri care îndeamnă partidele să aibă un candidat propriu