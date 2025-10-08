”Președintele României va fi sfătuit în chestiuni europene de un trumpist”, acuză un politolog după ce Valentin Naumescu l-a propus pe președintele SUA la Nobelul pentru Pace

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 14:42
”Președintele României va fi sfătuit în chestiuni europene de un trumpist”, acuză un politolog după ce Valentin Naumescu l-a propus pe președintele SUA la Nobelul pentru Pace
Valentin Naumescu, consilier prezidențial numit de Nicușor Dan FOTO Facebook /Valentin Naumescu

„Președintele român va fi sfătuit în chestiuni europene de un trumpist”, consideră politologul Cristian Preda după ce Valentin Naumescu l-a propus pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace. Fostul europarlamentar a reacționat dur miercuri, 8 octombrie, la textul publicat de Naumescu, numit de Nicușor Dan consilier prezidențial pentru afaceri europene.

„Proaspăt numit consilier prezidențial pentru afaceri europene, Valentin Naumescu a publicat un editorial în care justifică acordarea premiului Nobel pentru pace lui Donald Trump. Președintele român va fi sfătuit în chestiuni europene de un trumpist”, declară hotărât politologul Cristian Preda.

Mai mult, declarațiile lui Valentin Naumescu vor ajunge la toți aliații României și ar putea fi luate în considerare în relațiile diplomatice cu România.

„Cam așa vor arăta telegramele diplomatice trimise, în cursul zilei de azi, de către toți ambasadorii statelor-membre ale UE acreditați la București către ministerele lor de externe”, spune Cristian Preda.

Valentin Naumescu a declarat miercuri, 8 octombrie, că „dacă Președintele Donald Trump va primi anul acesta Premiul Nobel pentru pace, nimeni nu va putea spune că nu există argumente în acest sens”.

„În ultimele luni, Președintele Trump a acționat politic în direcția opririi războaielor din Europa, Orientul Mijlociu și Asia. Este posibil ca până pe 10 octombrie, data anunțării câștigătorului, să se anunțe eliberarea ostaticilor israelieni de către teroriștii Hamas, încetarea războiului din Gaza, proiectul unei noi guvernări post-Hamas în Gaza”, a continuat Naumescu, consilierul președintelui Nicușor Dan pentru afaceri europene.

