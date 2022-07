Fostul consilier al lui Putin care și-a dat demisia după invazia din Ucraina are probleme grave de sănătate

Unul dintre cei mai importanţi reformatori liberali ai Rusiei, Anatoli Ciubais, ar avea probleme grave de sănătate, după ce a renunţat la postul de reprezentant special al preşedintelui Vladimir Putin pentru relaţii cu organizaţiile internaţionale ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina.

„Consilierul lui Putin care a părăsit Rusia în ceea ce a fost văzut ca un protest împotriva războiului este în stare gravă, cu o tulburare imunitară rară, relatează apropiații lui. Ksenia Sobchak relatează că experți în costume contra substanțelor periculoase au sosit să-l ia după ce s-a îmbolnăvit”, transmite pe Twitter jurnalistul de investigații Christo Grozev.

Acesta face referire la, Ksenia Sobchak fiica lui Anatoly Sobchak, fost primar al Sankt Petersburgului, și ea jurnalistă.

Anatoli Ciubais, considerat unul dintre cei mai importanţi reformatori liberali ai Rusiei, a renunţat la postul de reprezentant special al preşedintelui Vladimir Putin pentru relaţii cu organizaţiile internaţionale, a dezvăluit pentru Reuters, la sfârșitul lunii martie, o sursă familiarizată cu această problemă.

