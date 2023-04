Consilierul principal al lui Zelenski: Kievul va negocia cu Rusia după ce-și retrage trupele dincolo de granițele Ucrainei, inclusiv din Crimeea

Mihailo Podoliak, consilier principal al preşedintelui Volodimir Zelenski, exclude ideea unor discuţii de pace cu Moscova până când forţele ruse nu vor părăsi întreg teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea. Comentariile sale vin după ce un alt consilier al lui Zelenski, Andrii Sîbiha, a declarat că Kievul ar putea fi dispus să discute cu Moscova despre viitorul Crimeei, dacă forţele ucrainene ajung la graniţa administrativă a peninsulei ocupate de Rusia, relatează The Guardian.

"Despre elementele de bază. Baza pentru negocieri reale cu Federaţia Rusă este retragerea completă a grupurilor armate ruseşti dincolo de graniţele Ucrainei recunoscute internaţional în 1991. Inclusiv Crimeea. Nu se pune problema unor concesii teritoriale sau a negocierii drepturilor noastre suverane", a afirmat Mihailo Podoliak într-o postare făcută joi pe Twitter.

Crimeea se află sub ocupaţie rusă din februarie 2014 şi a fost anexată ilegal de Moscova în luna următoare, după un simulacru de referendum.

Kievul este dispus să discute cu Moscova despre viitorul Crimeei, dacă forţele sale ajung la graniţa peninsulei ocupate de Rusia, declarase miercuri pentru "Financial Times" Andrii Sîbiha, consilier de rang înalt al preşedintelui Volodimir Zelenski. "Dacă vom reuşi să ne atingem obiectivele strategice pe câmpul de luptă şi când ne vom afla la graniţa administrativă cu Crimeea, suntem gata să deschidem o pagină diplomatică, pentru a discuta această problemă", a declarat Andrii Sîbiha, referindu-se la preconizata contraofensivă planificată de ceva timp de Kiev. "Aceasta nu înseamnă că excludem calea eliberării (Crimeei) de către armata noastră", a adăugat oficialul ucrainean.

